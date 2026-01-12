Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:40 AM IST

    പൊന്നാനി ടി.ഐ.യു.പി സ്കൂൾ: അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽനിന്ന് ഹൈടെക്കിലേക്ക്

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം ത​യാ​ർ
    പൊന്നാനി ടി.ഐ.യു.പി സ്കൂൾ: അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽനിന്ന് ഹൈടെക്കിലേക്ക്
    ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​ന്നാ​നി

    ടി.​ഐ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ

    പൊ​ന്നാ​നി: അ​ട​ച്ചു പൂ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച പൊ​ന്നാ​നി ടി.​ഐ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ സ്ഥി​തി മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും അ​ക്ബ​ർ ട്രാ​വ​ൽ​സ് എം.​ഡി​യു​മാ​യ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൾ നാ​സ​ർ സ്കൂ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ഹൈ​ടെ​ക് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ന് പു​തി​യ കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    111 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള എ​യ്‌​ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​യ പൊ​ന്നാ​നി ടി.​ഐ.​യു.​പി. സ്‌​കൂ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ 22 ഡി​വി​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സ്ഥ​ല പ​രി​മി​തി​യും, ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും മൂ​ലം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ഏ​ഴ് ഡി​വി​ഷ​നാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡി​വി​ഷ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, മു​ൻ​മ​ന്ത്രി​യും ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ ഇ.​കെ ഇ​മ്പി​ച്ചി ബാ​വ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വി.​പി.​സി ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​പ്പാ​നി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​വ തു​ട​ങ്ങി എ​ണ്ണ​മ​റ്റ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ നാ​ടി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ണി​ത്.

    നാ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റു പൊ​തു വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം നി​മി​ത്ത​വും ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളാ​ലും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട​ത്. ഏ​ഴ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളു​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ മൂ​ന്ന് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി മ​റ്റൊ​രു കെ​ട്ടി​ട​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ൻ​റെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ക്ബ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൾ നാ​സ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​വി. അ​യ്യൂ​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പൊ​ന്നാ​നി ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ബി​ന്ദു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​സു​ണ്ണി, റെ​നി അ​നി​ൽ, മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നു​മാ​യ ടി.​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ​കു​ട്ടി, കെ.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി അ​ലി​യാ​സ് കോ​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എം. ബാ​ദു​ഷ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

