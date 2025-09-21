Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPonnanichevron_rightഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​റോ...
    Ponnani
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 1:40 PM IST

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​റോ റാ​ബി​സ് പ​ദ്ധ​തി താ​ളം തെ​റ്റി; പൊന്നാനിയിൽ ആര് നിയന്ത്രിക്കും തെരുവുനായ്ക്കളെ ?

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ; പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ് പ​ശു ച​ത്തു
    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​റോ റാ​ബി​സ് പ​ദ്ധ​തി താ​ളം തെ​റ്റി; പൊന്നാനിയിൽ ആര് നിയന്ത്രിക്കും തെരുവുനായ്ക്കളെ ?
    cancel
    camera_alt

    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    പൊ​ന്നാ​നി: തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​ന്നും കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ലും പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ള്ള നാ​യ്ക്ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വി​ല​സു​ന്നു. കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​റോ റാ​ബി​സ് പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യി. പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു​വാ​വി​ന് നേ​രെ ചീ​റി​യ​ടു​ത്ത​ത് കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തി​യ പ​ത്തോ​ളം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ.

    പൊ​ന്നാ​നി ഐ.​ടി.​സി റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​യും താ​ലൂ​ക്ക് സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ചേ​രി​ങ്ങ​ൽ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദി​നു (30) നേ​രെ​യാ​ണ് തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത​ത്. കൈ​യി​ലെ ബാ​ഗ് വീ​ശി പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​യ്ക്ക​ൾ വീ​ണ്ടും എ​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ വ​ടി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി നാ​യ് കൂ​ട്ട​ത്തെ അ​ടി​ച്ചോ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ന്നാ​നി ഈ​ശ്വ​ര​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി വി.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ പ​ശു​വി​നെ തെ​രു​വ് നാ​യ് ക​ടി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ശു പേ ​വി​ഷ ബാ​ധ​യേ​റ്റ് ച​ത്തു.

    പ​ശു അ​സ്വ​സ്ഥ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പേ​വി​ഷ ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പൊ​ന്നാ​നി ക​ർ​മ റോ​ഡി​ൽ ബൈ​ക്കി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്ക് നേ​രെ തെ​രു​വ് നാ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ബൈ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്ക് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​പ​ക​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​ല​ർ​ച്ചെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം പ​തി​വാ​ണ്.

    പേ ​ബാ​ധി​ച്ച നാ​യ്ക്ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ല​സു​മ്പോ​ഴും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പെ​റ്റു പെ​രു​കു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​റോ റാ​ബി​സ് പ​ദ്ധ​തി​യും താ​ളം തെ​റ്റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    ഒ​ന്ന​ര ആ​ഴ്ച​യോ​ളം വ​ന്ധീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും നാ​ല് ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് സം​ഘം തി​രി​കെ മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ കു​ത്തി​വെ​പ്പും നി​ല​ച്ചു. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ പേ​വി​ഷ വി​മു​ക്ത ന​ഗ​രം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജി​ത പേ​വി​ഷ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് യ​ജ്‌​ഞ പ​രി​പാ​ടി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പേ ​വി​ഷ ബാ​ധ ത​ട​യാ​ൻ ആ​ന്റി റാ​ബീ​സ് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ, തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി നാ​യ​ക്ക​ളെ പി​ടി​ച്ച് വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ.​ബി. സി ​പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ച് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    പൊ​ന്നാ​നി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​യ്ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​ര​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​തി വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ.​ബി.​സി പ​ദ്ധ​തി പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 200 ഓ​ളം തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ മാ​ത്രം വ​ന്ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പെ​ടു​ത്ത നാ​യ്ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ന് മൈ​ക്രോ​ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​ന്നാ​നി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​തു​ജ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsponnanistray dog attackRabies vaccine
    News Summary - Operation Zero Rabies program failed
    Similar News
    Next Story
    X