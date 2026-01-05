Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    5 Jan 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:15 AM IST

    പൊന്നാനിയിൽ ഒറ്റ നമ്പർ, എഴുത്ത് ലോട്ടറി വ്യാപകം

    ന​ട​പ​ടി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം
    പൊന്നാനിയിൽ ഒറ്റ നമ്പർ, എഴുത്ത് ലോട്ടറി വ്യാപകം
    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ഒ​റ്റ ന​മ്പ​ർ ലോ​ട്ട​റി​യും എ​ഴു​ത്ത് ലോ​ട്ട​റി​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ ലോ​ട്ട​റി​യേ​ക്കാ​ൾ പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത ലോ​ട്ട​റി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന ന​മ്പ​ർ പ്ര​വ​ചി​ച്ച എ​ഴു​ത്തു ലോ​ട്ട​റി​ക്കാ​ര​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​യ്യാ​യി​രം രൂ​പ​വ​രെ​യാ​ണ്. പ​ത്തു രൂ​പ​യാ​ണ് ഊ​ഹി​ച്ചെ​ഴു​തു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു ലോ​ട്ട​റി​യു​ടെ ചെ​ല​വ്.

    പ​ത്തെ​ണ്ണം വ​രെ ന​മ്പ​ർ എ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രി​ല​ധി​ക​വും. അ​ങ്ങ​നെ വ​രു​മ്പോ​ൾ നൂ​റു​രൂ​പ. അ​ടി​ച്ചാ​ൽ അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ. സം​സ്ഥാ​ന ലോ​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന​ക്കം വ​ച്ചു​ള്ള ഈ ​ക​ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന ലോ​ട്ട​റി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു ലോ​ട്ട​റി​ക്ക് പ്ര​ചാ​ര​മേ​റി​യ​ത്. ആ​​ളു​​ക​​ൾ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മൂ​​ന്ന​​ക്ക ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ൾ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ഒ​​രു ന​​മ്പ​​റി​​ന് 20 രൂ​​പ വീ​​തം ഈ​​ടാ​​ക്കും.

    അ​ത​ത് ദി​​വ​​സ​​ത്തെ സം​​സ്ഥാ​​ന ഭാ​​ഗ്യ​​ക്കു​​റി​​യു​​ടെ ഒ​​ന്നാം സ​​മ്മാ​​നം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ന​​മ്പ​​റി​​ന്‍റെ അ​​വ​​സാ​​ന മൂ​​ന്ന​​ക്ക ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ൾ ഒ​​ത്തു​​നോ​​ക്കി​​യാ​​ണ് പ​​ണം ന​​ൽ​​കു​ന്ന​ത്. ഒ​​ന്നാം സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി ഒ​​രു ടി​​ക്ക​​റ്റി​​ന് 8000 രൂ​​പ​​യും ര​​ണ്ടാം സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി 500 രൂ​​പ​​യും മൂ​​ന്നാം സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി 250 രൂ​​പ​​യും ല​​ഭി​​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി​യു​ടെ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്ന് ന​മ്പ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി എ​ഴു​തി പ​ണം കൊ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് എ​ഴു​ത്ത് ലോ​ട്ട​റി​യു​ടെ രീ​തി.

    മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് എ​ഴു​ത്ത് ലോ​ട്ട​റി ലോ​ബി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. അം​ഗീ​കൃ​ത ലോ​ട്ട​റി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ലും ര​ഹ​സ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ഴു​ത്ത് ലോ​ട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    പൊ​ന്നാ​നി തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​റ്റ ന​മ്പ​ർ ലോ​ട്ട​റി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​ൻ. എ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.ഒ. ഷം​സു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

