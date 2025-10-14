Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:52 AM IST

    പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തിൽ മാ​തൃ​കയായി എം.​ഇ.​എ​സ്

    representative image
    പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഇ.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ലെ മാ​തൃ​ക പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത്

    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഇ.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ മാ​തൃ​ക പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ത​രി​ശാ​യ കി​ട​ന്ന മ​ണ​ൽ പ​ര​പ്പി​ലാ​ണ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റു​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ട​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ച​ളി​ക്കു​ണ്ടാ​യി കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഇ​ടം മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി ത​ണ​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ളും പു​ല്ലും ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കി​ളി​ക​ളും ചെ​റു​ജീ​വി​ക​ളും മ​യി​ലു​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ത്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി. വി​ശാ​ല​മാ​യ ഇ​ട​ത്ത് രാ​മ​കൃ​ഷി കൂ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    യ​ഥേ​ഷ്ടം ത​ണ​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ത​ണ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ.​ജി.​സി ക്ല​ബ്, എ​ൻ.​എ​സ്. എ​സ്, റേ​ഞ്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് റോ​വേ​ഴ്സ്, ഗൈ​ഡ്സ്, എ​ൻ.​സി.​സി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ൺ​കു​ളി​ർ​ക്കു​ന്ന പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ല​യ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്താ​ണി​തെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​സീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ബ്ലോ​ക്ക് റി​സോ​ഴ്സ​സ് പേ​ഴ്സ​ൺ ഉ​മ്മു​ക്കു​ൽ​സു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​വി. സു​ധീ​ഷ്, അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ കെ. ​ബി​നീ​ഷ്, സി.​ഡി. മി​നി, ശ്രീ​ക​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Greenlandharitha kerala missionMES Ponnani
