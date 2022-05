പൊന്നാനിയിൽ സവാരിക്ക്​ എത്തിച്ച ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് കടലിൽ മുങ്ങി

cancel camera_alt പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ സ​വാ​രി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ട് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പൊ​ന്നാ​നി: സ​വാ​രി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ട് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ മൂ​ന്ന് പേ​രെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യി​ൽ സ​വാ​രി​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ടാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗം മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രെ ക​ട​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ ബോ​ട്ട് ഉ​ല​ഞ്ഞ് വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ങ്ങി​യ​ത്. ബോ​ട്ടി​ന​ക​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ മ​ബ്റൂ​ഖ് എ​ന്ന മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ടി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടാ​നാ​യി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ബ്റൂ​ഖ് ബോ​ട്ട്. ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യ​ത്. ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ട​ലി​ലേ​ക്കെ​ടു​ത്ത്​ ചാ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ൾ മു​ങ്ങു​ന്ന ബോ​ട്ടി​ന​ക​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ​യും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബോ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ങ്ങി​ന​ശി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

Delivered for a ride at Ponnani The tourist boat sank in the sea