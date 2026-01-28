Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    28 Jan 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 12:47 PM IST

    പൊന്നാനി പുതിയ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

    അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പി.​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ
    പൊന്നാനി പുതിയ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
    പൊ​ന്നാ​നി പു​തി​യ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി പു​തി​യ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പി.​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ. നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ​അ​ദേ​ഹം. മൂ​ന്ന് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സ​ബ് ട്ര​ഷ​റി, പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​രം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ്, ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ, എ.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫി​സ്, ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ട്ര​ഷ​റി സ്വ​കാ​ര്യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ട്ര​ഷ​റി പി​ന്നീ​ട് കെ​ട്ടി​ട ത​ക​ർ​ച്ച കാ​ര​ണം വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 10 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​വു​മാ​യി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ലി​ഫ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ സി​വി​ൽ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ലി​ഫ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. മു​ന്നാം നി​ല​യി​ലെ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ലി​യ ദു​രി​തം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ​യും വ​യോ​ധി​ക​രെ​യും താ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ സ​മാ​ന​മാ​യ ദു​ര​വ​സ്‌​ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സി​വി​ൽ ‌സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​ടി ലി​ഫ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യം വ​രു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    TAGS:ponnaninew buildingcivil stationLatest News
    News Summary - Construction of new Ponnani Civil Station building in progress
