Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    21 Aug 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 12:33 PM IST

    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് കോ​ള​ജ് സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ല​ഭിക്കാത്തതാണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ത​ട​സ്സം
    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് കോ​ള​ജ് സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു
    പൊ​ന്നാ​നി: പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ഫി​ഷ​റീ​സ് കോ​ള​ജ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും പാ​ളി. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഫി​ഷ​റീ​സ് കോ​ള​ജ് നി​ർ​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഏ​റ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​യി. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഫി​ഷ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഷ്യ​ൻ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് കോ​ള​ജ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ലും കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജി​ലും അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ ഫി​ഷ​റീ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    നി​ര​വ​ധി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഹൈ​ഡ്രോ ഗ്രാ​ഫി​ക് മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സും പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​ല​ച്ച മ​ട്ടാ​ണ്. ഹൈ​ഡ്രോ ഗ്രാ​ഫി​ക് പ​ഠ​നം, ക​ട​ൽ, കാ​യ​ൽ, പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഹൈ​ഡ്രോ ഗ്രാ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സി​ന്റെ​യും സാ​ധ്യ​ത അ​ട​ഞ്ഞു.

    എ​റ​ണാം​കു​ളം മു​ത​ൽ മ​ല​പ്പു​റം വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യു​ള്ള മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​ത്. ഹൈ​ഡ്രോ ഗ്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ കോ​ഴ്സു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വും. ഹൈ​ഡ്രോ ഗ്രാ​ഫി​ക് മോ​ഡേ​ൺ സ​ർ​വേ, ക്വാ​ൺ​ഡി​റ്റി സ​ർ​വേ, ഡൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തൊ​ന്നും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    ponnaniFisheries CollegeMalappuram NewsConstruction Delay
