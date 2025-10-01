Begin typing your search above and press return to search.
    Manjeri
    date_range 1 Oct 2025 8:25 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 8:27 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: കരുത്തുകാട്ടാൻ മലപ്പുറം എഫ്.സി

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: കരുത്തുകാട്ടാൻ മലപ്പുറം എഫ്.സി
    മ​ഞ്ചേ​രി: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ വ​മ്പു​കാ​ട്ടി വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം​കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ മു​ന്നേ​റാ​ൻ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ നി​രാ​ശ മ​റ​ന്ന് ടീ​മി​ന്‍റെ ആ​രാ​ധ​ക​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘അ​ൾ​ട്രാ​സും’ ആ​വേ​ശം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ടീ​മി​ന്‍റെ ലീ​ഗി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു ജ​യം പോ​ലും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ടീം ​ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. സ്പാ​നി​ഷ് യു​വ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ മി​ഗ്വേ​ല്‍ കോ​റ​ല്‍ ടൊ​റൈ​റ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ടീ​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി 4-3-3 ശൈ​ലി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ടീ​മി​റ​ങ്ങു​ക. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ ഗോ​ൾ​മെ​ഷീ​ൻ ഫി​ജി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ താ​ര​നി​ര​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും. കി​ട്ടാ​വു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ടീ​മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടു താ​ര​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. താ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ എം. ​ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​നും സ്പാ​നി​ഷ് സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ക്ക് ഐ​റ്റ​ർ അ​ൽ​ദാ​ലൂ​രും മാ​ത്ര​മാ​ണ് 24 അം​ഗ ടീ​മി​ലെ പ​ഴ​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ റോ​ളി​ലാ​ണ്. മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ന​സി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ‘കാ​ക്കി​ക്ക​രു​ത്ത്’ പ​ക​രാ​ൻ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് താ​രം സ​ഞ്ജു ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കു​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട കാ​ക്കും.

    ഗോ​ൾ​വ​ല​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​ത​ന്നെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ഹ​റും ഉ​ണ്ടാ​കും. ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ യു​വ മു​ന്നേ​റ്റ​താ​രം അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ നാ​ലു ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഗ​നി അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഗം, ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള യു​വ​താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് യു​വ​താ​രം റി​ഷാ​ദ് ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​യും.

    റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ​ക്കു പു​റ​മെ ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ യു​വ​താ​രം ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി, മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രാ​ൻ അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​നി​യ​ൻ താ​രം ഫ​ക്കു​ണ്ടോ ബ​ല്ലാ​ർ​ഡോ, ഗോ​ള​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​ൻ താ​ജി​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​പ്പ​ന്തം ക​മ്രോ​ൺ തു​ർ​സ​നോ​വ് എ​ന്നി​വ​രും ക​രു​ത്ത​രാ​യ വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലും മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം ടീ​മി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

