Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:31 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മഞ്ചേരിയിൽ മാസ് ക്ലോറിനേഷൻ ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തോ​ടെ വെള്ള ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തും
    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മഞ്ചേരിയിൽ മാസ് ക്ലോറിനേഷൻ ആരംഭിച്ചു
    cancel

    മ​ഞ്ചേ​രി: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ മാ​സ് ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടാ​ങ്കി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ വി.​എം. സു​ബൈ​ദ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെള്ള ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തും.

    ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹീം പു​തു​ക്കൊ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ മ​രു​ന്ന​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വി.​സി. മോ​ഹ​ന​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ക്കേ​ങ്ങ​ൽ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ഹ​സീ​ന, ക്ലീ​ൻ​സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ ജെ.​എ. നു​ജൂം, സീ​നി​യ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റ​ഷീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ, റി​ൽ​ജു മോ​ഹ​ൻ, സി. ​ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, എം.​സി. ആ​തി​ര, ടി.​കെ. വി​സ്മ​യ, ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ യു​വ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പി.​എം. സ്നേ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:health careHealth NewsSuper ChlorinationAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis; Mass chlorination begins in Manjeri
    Similar News
    Next Story
    X