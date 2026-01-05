Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kondotty
    Posted On
    5 Jan 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 10:58 AM IST

    അ​ര്‍ഹ​ത​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സി​ന് അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    അ​ര്‍ഹ​ത​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സി​ന് അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്‌​കാ​രം
    ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സ്

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ത​ന​ത് മാ​പ്പി​ള​ക​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ജീ​വ​ച​ര്യ​യാ​ക്കി​യ ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ഫോ​ക് ലോ​ര്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പു​ര​സ്‌​കാ​രം. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​ന്‍, മാ​പ്പി​ള​ക​ല പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍, മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ലെ വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​വ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​ണ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി തു​റ​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സ്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന, വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട്, ദ​ഫ് മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ള്‍ ത​ന​ത് രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന് അ​ബ്ബാ​സ് എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    മാ​പ്പി​ള​ക​ല​ക​ളു​ടെ ര​ച​ന, ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഒ​പ്പ​ന​പ്പാ​ട്ട് ക​വി​ക​ളു​ടെ​യും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ര​ച​യി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ര​ച​ന​ക​ളി​ലും ഈ​ശ​ത്തി​ല്‍ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി കൂ​ടി​യാ​ണ്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം, മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ര്‍ ഒ​രു കാ​വ്യ വി​സ്മ​യം, ഇ​ശ​ല്‍ രൂ​പാ​ന്ത​ര​വും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ര​ച​ന​യും, മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ര്‍, സ​മ​കാ​ലി​ക​രാ​യ 43 ക​വി​ക​ള്‍, അ​റ​ബി മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍, മാ​ല​പ്പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ സാ​മൂ​ഹ്യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍, വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട് ച​രി​ത്ര​വും പാ​ട്ടു​ക​ളും, ഒ​പ്പ​ന ഒ​രു ശ്രാ​വ്യ​വ​ശ്യ ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ബ്ബാ​സി​ന്റേ​താ​യു​ണ്ട്.

    ത​ന​ത് ശൈ​ലി​യി​ല്‍ മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ള്‍ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ന്‍ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ഠ​ന രീ​തി​ക​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ര്‍ മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ല്‍ ക​ലാ വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍, ക​ലോ​ത്സ​വ മാ​ന്വ​ല്‍ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍, ആ​ള്‍ കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​ര്‍ മാ​പ്പി​ള​ക​ല പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം, ന​ന്മ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ള്‍ കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള സം​ഗീ​ത അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഇ​ശ​ല്‍ മാ​ന​സം, മു​ര്‍ശി​തി ഇ​ശ​ല്‍ ബി​ശാ​റ​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ര്‍ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - T.P. Abbas receives Akademi Award in recognition of his merit
