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    Edappal
    Posted On
    date_range 28 July 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 9:25 AM IST

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന് കോ​ലൊ​ള​മ്പ് അ​ൻ​സാ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

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    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന് കോ​ലൊ​ള​മ്പ് അ​ൻ​സാ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്
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    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ലൊ​ള​മ്പ് അ​ൻ​സാ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ കെ. ​റി​ദ റ​മ​ദാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ർ​സി​ൻ

    എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ദു​രി​ത ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സാ​ന്ത്വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ലൊ​ള​മ്പ് അ​ൻ​സാ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക കൈ​മാ​റി.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ കെ. ​റി​ദ റ​മ​ദാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ർ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. 58,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​യാ​ൻ, ഷ​ഹീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ബി​ത്ത്, ഷ​സ്മി​ൻ, ഷെ​സ​ബെ​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, കെ. ​ഹം​ദാ​ൻ, ആ​ദം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ബൈ​ർ, ദി​ൽ​ന, ആ​ഷി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എം.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫൈ​സാ​ൻ, അ​ല​ങ്കൃ​ത പ്ര​ദീ​പ്‌ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്‌, കോ​ലൊ​ള​മ്പ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​പി. സ​ലീം, വി. ​നൗ​ഷാ​ദ്, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ടി.​ടി. ഷം​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    TAGS:studenthealth careAnsar English School in Kololamba
    News Summary - Kololambu Ansar English School Students Support Madhyamam
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