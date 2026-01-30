Begin typing your search above and press return to search.
    പൂച്ചക്കുത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാന്‍ കാറിലും ഓട്ടോയിലുമിടിച്ചു

    പൂച്ചക്കുത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാന്‍ കാറിലും ഓട്ടോയിലുമിടിച്ചു
    പൂ​ച്ച​ക്കു​ത്തി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ന്‍ ഇ​ടി​ച്ച് ത​ക​ര്‍ന്ന കാ​ര്‍

    എ​ട​ക്ക​ര: കെ.​എ​ൻ.​ജി റോ​ഡി​ൽ ക​രി​മ്പു​ഴ പൂ​ച്ച​ക്കു​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ന്‍ കാ​റി​ലും ഓ​ട്ടോ​യി​ലു​മി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ നി​സാ​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ര​ക്ഷ​പെ​ട്ടു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ന്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് എ​തി​ര്‍ ദി​ശ​യി​ല്‍ വ​ന്ന കാ​റി​ലും ഓ​ട്ടേ​യി​ലു​മി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​മം​കു​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും, ഉ​പ്പ​ട സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ച​ര​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നി​ല​മ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഊ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ന്‍. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും നി​ല​മ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​റും പി​റ​കി​ലാ​യി വ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലും പി​ക്ക്അ​പ് വാ​ന്‍ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ക്ക​പ്പ് വാ​നി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ഉ​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം. അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ കെ.​എ​ന്‍.​ജി റോ​ഡി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ടു.

