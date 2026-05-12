    Posted On
    date_range 12 May 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 9:35 AM IST

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം; സി.​കെ. കാ​സിം നേ​ടി​യ​ത് മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം

    മു​ക്കം: മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ശേ​ഷം തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ സി.​കെ. കാ​സി​മി​ന്. 6741 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ ലി​ന്‍റോ ജോ​സ​ഫി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2008ലെ ​മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ ശേ​ഷം നാ​ല് നി​യ​മ​സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ഇ​ട​ത് ചാ​യ് വ് ​പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യും 2008ന് ​ശേ​ഷം തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മാ​റി. നേ​ര​ത്തെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, ക​ട്ട​പ്പാ​റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി ഇ​ട​ത് ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള മു​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത് 2011ലാ​ണ്. അ​ന്ന് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ലെ സി. ​മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി 3833 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2016ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ജോ​ർ​ജ് എം. ​തോ​മ​സ് 3008 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ 2021ൽ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ലി​ന്‍റോ ജോ​സ​ഫ് 4643 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് 2026ൽ ​സി.​കെ. കാ​സിം 6741 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത് 1977ലാ​ണ് അ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പി. ​സി​റി​യ​ക് ജോ​ൺ 3381 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 1980ൽ 6570​ഉം 82ൽ 3320 ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും സി​റി​യ​ക് ജോ​ൺ ത​ന്നെ വി​ജ​യി​ച്ചു. 1987ൽ ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി.​പി. ജോ​ർ​ജ് 15784 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം. 2001ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി. ​മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി 15,676 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി. 87ലെ ​പി.​പി. ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2006ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ മ​ത്താ​യി ചാ​ക്കോ 5479 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​ത് ച​രി​ത്ര​മാ​യി മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 246 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ജോ​ർ​ജ് എം. ​തോ​മ​സും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന നാ​ല് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ട് ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    TAGS: re election, thiruvambadi, election win, election, Kozhikode
    News Summary - Thiruvambadi Mandal; C.K. Kasim wins largest majority after Mandal re-election
