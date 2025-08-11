Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightPantheerankavuchevron_rightനിക്ഷേപകനിൽ നിന്ന് 35...
    Pantheerankavu
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 12:23 PM IST

    നിക്ഷേപകനിൽ നിന്ന് 35 ലക്ഷം തട്ടിയ സംഘം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Arrested suspects
    cancel
    camera_alt

    വ​സീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    പ​ന്തീ​രാ​ങ്കാ​വ്: ബി​സി​ന​സി​ലേ​ക്ക് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ര​ട്ടി ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ക്ഷേ​പ​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന് 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന മൂ​ന്നം​ഗ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ട​ലു​ണ്ടി തൊ​ണ്ടി​ക്കോ​ട​ൻ വ​സീം (38), പു​ത്തൂ​ർ മ​ഠം സ്വ​ദേ​ശി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ (45), കു​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ ഗോ​ശാ​ലി​ക്കു​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി (42) എ​ന്നി​വ​രെ പ​ന്തീ​രാ​ങ്കാ​വ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഷാ​ജു​വും ഫ​റോ​ക്ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ സ്‌​ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വ​സീ​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു​ള്ള രേ​ഖ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​​​ജേ​ന ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsArrestPantheerankavuInvestment Scam
    News Summary - Gang arrested for scamming Rs 35 lakh from investor
    Similar News
    Next Story
    X