Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:03 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജനറൽ ഉറപ്പായ വാർഡുകളിൽ കണ്ണുനട്ട് നിരവധി പേർ

    മു​ക്ക​ത്ത് അ​ഞ്ചും കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലും കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രും ര​ണ്ടു​വീ​തം വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ‘ജ​ന​റ​ൽ’ ഉ​റ​പ്പാ​യി
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജനറൽ ഉറപ്പായ വാർഡുകളിൽ കണ്ണുനട്ട് നിരവധി പേർ
    മു​ക്കം: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വാ​ർ​ഡ് സം​വ​ര​ണ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു മാ​ന​ദ​ണ്ഡം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട​ത്ത് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ര​ടു​വ​ലി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. നേ​ര​ത്തെ 33 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 34 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 13 കു​റ്റി​പ്പാ​ല, 14 മു​ക്കം, 18 ക​ണ​ക്കു പ​റ​മ്പ, 29 വെ​ണ്ണ​ക്കോ​ട്, 32 മു​ണ്ടു​പാ​റ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ജ​ന​റ​ലാ​യി.

    വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ വാ​ർ​ഡി​ലെ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പൊ​തു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​പ്ര​കാ​രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 20 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 16 കാ​ര​ശ്ശേ​രി, 17 ചോ​ണാ​ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​യ​ത്.

    കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 16 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 19 ആ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ 5,9 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ​ത്. ഈ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വാ​നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റ്റ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ങ്കി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ​വ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ‘കു​പ്പാ​യം ത​യ്ച്ച’​വ​ർ​ക്ക് അ​ൽ​പ​സ​മ​യം കൂ​ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടാം വാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തി​നി​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വാ​ർ​ഡ് സം​വ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റി​യാ​ൽ ത​നി​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​ല്ല​ങ്കി​ൽ ത​ന്റെ ‘സ്വ​ന്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക്’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ.

