Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKunnamangalamchevron_rightരോഹിണി അമ്മക്ക്...
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:26 AM IST

    രോഹിണി അമ്മക്ക് വീടുമായി നിയുക്ത മെംബർ

    text_fields
    bookmark_border
    election
    cancel
    camera_alt

    നി​യു​ക്ത 12ാം വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ പ്രി​യ ജി​ജി​ത്ത്

    രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​യോ​ടൊ​പ്പം


    Listen to this Article

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​ക്ക് വീ​ടു​മാ​യി നി​യു​ക്ത മെം​ബ​ർ. സ്വ​ന്ത​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത ഭ​വ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​ക്കാ​ണ് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്രി​യ ജി​ജി​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചു ര​ണ്ടു ത​വ​ണ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴും രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​യെ കാ​ണാ​നാ​യി​ല്ല.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചു ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്രി​യ രോ​ഹിണി അ​മ്മ​യെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​ത്. രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യ​റി​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ പ്രി​യ വി​ജ​യി​ച്ചു വ​ന്നാ​ൽ വീ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    80ക​രി​യാ​യ രോ​ഹി​ണി അ​മ്മ​ക്ക് സു​മ​ന​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന് നി​യു​ക്ത മെം​ബ​ർ പ്രി​യ ജി​ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ക​ർ​മം ‘അ​മ്മ​ക്കൊ​രു വീ​ട്’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കും. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ 30 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് പ്രി​യ ജി​ജി​ത്ത് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electionhomeWard membersocial work
    News Summary - ward member gifted voter a house after winning election
    Similar News
    Next Story
    X