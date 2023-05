cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​റി​ന്റെ സ​ൺ​റൂ​ഫി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്തി അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പ​ന്നി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മു​ജീ​ബി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ന്റെ സ​ൺ​റൂ​ഫി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. Show Full Article

Traveling with children sitting on top of the car-The driver's license was suspended