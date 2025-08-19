Begin typing your search above and press return to search.
    ആനക്കൊട്ടിലിന്റെ തൂണുകളിൽ സിമന്റിൽ ശിൽപ വിസ്മയം

    ആനക്കൊട്ടിലിന്റെ തൂണുകളിൽ സിമന്റിൽ ശിൽപ വിസ്മയം
    പ​ന​മ​റ്റം ഭ​ഗ​വ​തി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ന​ക്കൊ​ട്ടി​ലി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വും മ​ക്ക​ളാ​യ സം​ഗീ​തും സ​ങ്കീ​ർ​ത്തും

    ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു

    പൊ​ൻ​കു​ന്നം: പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ന​മ​റ്റം ഭ​ഗ​വ​തി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ന​ക്കൊ​ട്ടി​ലി​ന്റെ പ​ഴ​യ ഉ​രു​ള​ൻ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ശി​ൽ​പി കു​റി​ഞ്ഞി വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് സ​ജീ​വ് മാ​ധ​വാ​ണ്​ സി​മ​ന്റി​ൽ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ തൂ​ണി​ൽ ചു​ടു​ക​ട്ട കൊ​ണ്ട് പൊ​തി​ഞ്ഞ് അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ സി​മ​ന്റു​കൊ​ണ്ട് രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ക്ക​ളാ​യ സം​ഗീ​തും സ​ങ്കീ​ർ​ത്തും സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. സം​ഗീ​ത് പ്ല​സ്ടു​വി​ലും സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ അ​ച്ഛ​നൊ​പ്പം ശി​ൽ​പ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും. സി​മ​ന്റി​ൽ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മി​നു​ക്കു​പ​ണി​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ർ പ്രാ​ഗ​ത്ഭ്യം നേ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ജീ​വ് മാ​ധ​വി​നൊ​പ്പം സ​ഹ​ശി​ൽ​പി​യും ബ​ന്ധു​വു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വു​മു​ണ്ട്.

    49കാ​ര​നാ​യ സ​ജീ​വ് മാ​ധ​വ് 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ശി​ൽ​പ​നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. അ​ച്ഛ​ൻ പ​രേ​ത​നാ​യ മാ​ധ​വ​നാ​ചാ​രി​യും ശി​ൽ​പി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ പു​ലി​യ​ന്നൂ​ർ അ​യ്യ​കു​ന്നേ​ൽ സ​രോ​ജി​നി​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​ണ്. സ​ജീ​വി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​നോ​ജ്, രാ​ജീ​വ്, ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ശി​ൽ​പ​നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്തു​ത​ന്നെ. കു​റി​ഞ്ഞി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള 22 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഗ​രു​ഡ​ൻ സ​ജീ​വി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ശി​ൽ​പ​മാ​ണ്. മേ​വ​ട ഗു​രു​മ​ന്ദി​രം, ചാ​ത്ത​ൻ​ത​റ ക്ഷേ​ത്രം, കൊ​ര​ട്ടി ക്ഷേ​ത്രം, ക​ണ്ണി​മ​ല സ​ര​സ്വ​തി​ക്ഷേ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ് ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

