    Kanjirappally
    Kanjirappally
    8 March 2026 12:00 PM IST
    8 March 2026 12:00 PM IST

    രൂപം മാറി; ആൾ മാറുമോ? പോ​ൾ​ക്ക​ളം - കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി

    രൂപം മാറി; ആൾ മാറുമോ? പോ​ൾ​ക്ക​ളം - കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി
    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: പ​ഴ​യ വാ​ഴൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, മ​ണി​മ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത്​ നി​ല​വി​ലെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത് 2011ലാ​ണ്. 2006ൽ ​വാ​ഴൂ​രി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​മ്മി​ലെ എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ് 2011 മു​ത​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു വ​ട്ടം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​മു​ന്ന​ണി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്താ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും മാ​റി​മാ​റി പി​ന്തു​ണ​ച്ച പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ് വാ​ഴൂ​രി​ന്. എ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ. ​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജി​ന്റെ പി​താ​വും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ. കെ. ​നാ​രാ​യ​ണ കു​റു​പ്പും സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് വാ​ഴൂ​ർ. പ്ര​ഫ. കെ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ക്കു​റു​പ്പ് ആ​റു ത​വ​ണ വാ​ഴൂ​രി​ന്‍റെ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്നു. 1954ൽ ​പ്ര​ജ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ്​ കു​റു​പ്പ്​ ജ​യി​ച്ച​ത്. 1982ലും 1987​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ജ​യം.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഘ​ട​ന

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചി​റ​ക്ക​ട​വ്, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, മ​ണി​മ​ല, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ങ്ങ​ഴ, ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ, നെ​ടും​കു​ന്നം, വാ​ഴൂ​ർ, വെ​ള്ളാ​വൂ​ർ, കോ​ട്ട​യം താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട് എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം. ചി​റ​ക്ക​ട​വ്, വാ​ഴൂ​ർ, വെ​ള്ളാ​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, മ​ണി​മ​ല, പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്, ക​ങ്ങ​ഴ, ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ, നെ​ടും​കു​ന്നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​റു​ക​ച്ചാ​ലി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും എ​ട്ടു സീ​റ്റ്​ വീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​ണ​ച്ചു.

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് 16. 50 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ ആ​റു നി​ല മ​ന്ദി​രം.

    10.50 കോ​ടി​യു​ടെ കാ​ത്ത് ലാ​ബ്.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ഴ്‌​സി​ങ് കോ​ള​ജ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലൈ​ബ്ര​റി.

    പു​ന​ലൂ​ര്‍-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പൊ​ന്‍കു​ന്നം-​പ്ലാ​ച്ചേ​രി റീ​ച്ച് 270 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ട്ട്​ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 171.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ റോ​ഡ്​ ബി.​എം.​ബി.​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ 247 കോ​ടി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ക​ങ്ങ​ഴ​യി​ല്‍ 45 കോ​ടി​യു​ടെ ല​ളി​താം​ബി​ക അ​ന്ത​ര്‍ജ​ന സ്മാ​ര​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി.

    ഒ​മ്പ​തി​ൽ ആ​റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി കു​ന്നും​ഭാ​ഗം സ്കൂ​ളി​ല്‍ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളി​ന്​ 27.7 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. വാ​ഴൂ​ര്‍ പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ക​വ​ല​യി​ല്‍ മൂ​ന്നു കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ക​റു​ക​ച്ചാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ പു​തി​യ ട​ർ​ഫ്.

    ഡോ. ​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ്​ എം.​എ​ൽ.​എ

    പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ

    • ഏ​റെ പ​ഴ​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ബൈ​പാ​സി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല.
    • വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ണി​മ​ല മേ​ജ​ർ കു​ടി​വെ​ള​ഉ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യി​ല്ല
    • മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ശ്ര​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ന​ഴ്സു​മാ​രും ഇ​ല്ല.
    • പ​ല ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളും ടാ​റി​ങ് പൊ​ളി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ക്കു​റി ആ​രാ​കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി

    ഡോ. ​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​ശ്ര​മം. ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഫ. റോ​ണി, കെ. ​ബേ​ബി, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ജി അ​ഞ്ചാ​നി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം അ​ഭി​ലാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ. കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ൻ, വി.​എ​ൻ. മ​നോ​ജ്, നോ​ബി​ൾ മാ​ത്യു, എ​ൻ. ഹ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2021 വോ​ട്ടു​​നി​ല

    എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്) - 60,299

    ജോ​സ​ഫ് വാ​ഴ​യ്ക്ക​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്) - 46,596

    അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ് ക​ണ്ണ​ന്താ​നം (എ​ൻ.​ഡി.​എ) - 29,157

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം - 13,703

    TAGS:newselectionKottayam
