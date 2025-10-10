Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ettumanoor
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:50 AM IST

    കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക്​ മുന്നിൽ ‘ദുരിതഭാണ്ഡം’ തുറന്ന്​ ട്രെയിൻ യാത്രികർ

    വഞ്ചിനാടിന് ഏറ്റുമാനൂരിൽ സ്റ്റോപ്പിനായി ഇടപെടുമെന്ന്​ ജോർജ് കുര്യൻ
    representative image
    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ന് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ൺ റെ​യി​ൽ​സ്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: വ​ഞ്ചി​നാ​ട്​ എ​ക്സ്​​പ്ര​സി​ന്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്​​റ്റോ​പ്പ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്​ കു​ര്യ​ൻ. ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്രി​ക​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളോ​ടു പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 16ാം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ൺ റെ​യി​ൽ​സ്, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്, ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലാ​ൽ കൃ​ഷ്ണ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    രാ​വി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം വ​ലി​യ ദു​രി​ത​മാ​ണ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സ്, ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​ല​ർ​ച്ചെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് കോ​ട്ട​യം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​നി​യും താ​മ​സം അ​രു​തെ​ന്നും ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​ജി. യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ഐ ​സി.​എ​ച്ച്, ഐ ​ടി ഐ, ​ബ്രി​ല്യ​ന്റ് കോ​ള​ജ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​അ​ർ​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ- സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ക്ഷേ​ത്രം, ചാ​വ​റ മ്യൂ​സി​യം, അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്രം, അ​തി​ര​മ്പു​ഴ പ​ള്ളി പോ​ലു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.



    പു​ല​ർ​ച്ചെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​യ​റു​ന്ന​തി​ൽ സിം​ഹ​ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ന്നാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും കോ​ട്ട​യ​ത്ത് സ്ഥി​ര​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ വ​ഞ്ചി​നാ​ടി​ന് സ്റ്റോ​പ്പി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ൺ റെ​യി​ൽ​സി​ന് വേ​ണ്ടി ശ്രീ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ​ല​ൻ​ഡ് പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​മ​യ​ന​ഷ്ടം കൂ​ടാ​തെ​യും ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​തെ​യും സ​ർ​വീ​സ് തു​ട​ര​നാ​കു​മെ​ന്ന് സ്റ്റോ​പ്പി​ന് മ​റ്റു സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ഞ്ചി​നാ​ടി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പ്‌ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ​കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    രാ​വി​ലെ വേ​ണാ​ടി​ന് മു​മ്പു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ മെ​മു​വി​ലെ തി​ര​ക്ക്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ 16 കാ​ർ മെ​മു അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​സ്.​ബി. കോ​ള​ജ് ആ​ല​പ്പു​ഴ കെ​മി​സ്ട്രി വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​നാ​യി വി​ര​മി​ച്ച കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

