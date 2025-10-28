Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ettumanoor
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 2:26 PM IST

    ട്രാഫിക് പൊലീസ് കൺട്രോൾ ബൂത്ത് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

    ട്രാഫിക് പൊലീസ് കൺട്രോൾ ബൂത്ത് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും ഹോം​ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടി​വെ​ള്ള ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബൂ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ പാ​റോ​ലി​ക്ക​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബി ​ആ​ൻ​ഡ് ബി ​വ​ൺ ടൂ​ൾ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ബി​ജു പേ​ണ്ടാ​ന​ത്ത്, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ബി​ബീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് വേ​ലി​മ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ബൂ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ ലൗ​ലി ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹോം​ഗാ​ർ​ഡ് ട്രാ​ഫി​ക് ബൂ​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ.​എ​സ് അ​ൻ​സ​ൽ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ഇ.​എ​സ്.​ബി​ജു, ബീ​ന ഷാ​ജി, വി​ജി ജോ​ർ​ജ് ചാ​വ​റ, ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കോ​ണി​ക്ക​ൽ, വി​ജി ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:ettumanoorlocalnewsKerala NewsKottayam
    News Summary - Traffic police control booth dedicated to the public.
