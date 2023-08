cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സി​ന്‍റെ ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്ക് ഇ​ള​കി ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ വീ​ണു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സി​ന്‍റെ ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്കാ​ണ് എം.​സി റോ​ഡി​ൽ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ അ​ടി​ച്ചി​റ​യി​ൽ ഇ​ള​കി​വീ​ണ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ടി​ച്ചി​റ വ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​നം തി​രി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്ക് ഇ​ള​കി റോ​ഡി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ ഡീ​സ​ൽ തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്ക് നീ​ക്കി റോ​ഡ് ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.

