Madhyamam
    Ettumanoor
    18 Feb 2026 12:54 PM IST
    18 Feb 2026 12:54 PM IST

    സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നെല്ല് സംഭരണം തുടങ്ങി -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്

    സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നെല്ല് സംഭരണം തുടങ്ങി -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്
    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ മ​ങ്ക​ര ക​ലു​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം പോ​ളി​ഹൗ​സി​ലെ കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് പാ​ല​ക്കാ​ട് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പോ​ളി​ഹൗ​സി​ലെ കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ന്യാ​യ​വി​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ചൂ​ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍-​പാ​ലാ റോ​ഡി​ലെ മ​ങ്ക​ര ക​ലു​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ന്‍. വാ​സ​വ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കാ​ര്‍ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ല്‍പ്പാ​ദ​നം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് റൂ​ട്ട്സ് ആ​ന്‍ഡ് ഗ്രീ​ന്‍സ് ഓ​ര്‍ഗാ​നി​ക് ഫാം ​പോ​ളി​ഹൗ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍, മി​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ (എം.​ഐ.​ഡി.​എ​ച്ച്) 2025-26 പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പോ​ളി​ഹൗ​സ് നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ ടോ​മി കു​രു​വി​ള, ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ പു​ഷ്പ വി​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, വി​ക​സ​ന സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ബി​ബി​ന്‍ ബാ​ബു, ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗം മേ​രി​ക്കു​ട്ടി ജോ​സ​ഫ്, സം​സ്ഥാ​ന ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ മി​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സ​ജി ജോ​ണ്‍, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി. ​ജോ ജോ​സ്, ജി​ല്ല ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ മി​ഷ​ന്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ലെ​ന്‍സി തോ​മ​സ്, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ടി. ​ജ്യോ​തി, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ജോ​സ്ന കു​ര്യ​ന്‍, ആ​ത്മ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മി​നി ജോ​ര്‍ജ്, ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍ ആ​ര്‍. പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

