Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightEttumanoorchevron_rightഅധ്യാപികക്കെതിരായ...
    Ettumanoor
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:49 AM IST

    അധ്യാപികക്കെതിരായ ആക്രമണം: വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിലെ വിരോധംമൂലം

    text_fields
    bookmark_border
    അധ്യാപികക്കെതിരായ ആക്രമണം: വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിലെ വിരോധംമൂലം
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ച്ചു​മോൻ

    Listen to this Article

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: അ​ധ്യാ​പി​ക​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ക​യ​റി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്​ വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധം മൂ​ലം. പൂ​വ​ത്തും​മൂ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ മോ​സ്‌​കോ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ​ണി​യ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്. പ്ര​തി മ​ണ​ർ​കാ​ട് വി​ജ​യ​പു​രം മോ​സ്​​കോ ഭാ​ഗം മു​രി​ങ്ങോ​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ൽ കൊ​ച്ചു​മോ​​നെ (45) കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ഡോ​ണി​യ​യെ ഓ​ഫി​സ്​ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ക​റി​ക്ക​ത്തി​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ശേ​ഷം ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ കൊ​ച്ചു​മോ​നെ പി​ന്നീ​ട്​ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ണി​യ​യെ ഉ​ട​ൻ മ​റ്റ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ഡോ​ണി​യ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ മ​ണ​ര്‍കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും കേ​സു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsKottayam
    News Summary - reason behind the attack on teacher
    Similar News
    Next Story
    X