Madhyamam
    Ettumanoor
    15 Oct 2025 1:47 PM IST
    15 Oct 2025 1:47 PM IST

    പട്ടിത്താനം-മണർകാട്​ ബൈപാസ്; സി​ഗ്ന​ലി​ല്ല, വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ല. പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​പാ​യം

    പട്ടിത്താനം-മണർകാട്​ ബൈപാസ്; സി​ഗ്ന​ലി​ല്ല, വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ല. പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​പാ​യം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​ട്ടി​ത്താ​നം-​മ​ണ​ർ​കാ​ട്​ ബൈ​പാ​സി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാർ

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: വെ​ളി​ച്ച​മോ, സി​ഗ്ന​ൽ​ലൈ​റ്റു​ക​ളോ, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ അ​പ​ക​ട​ക്ക​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ത്താ​നം-​മ​ണ​ർ​കാ​ട്​ ബൈ​പാ​സ്. പ​ട്ടി​ത്താ​നം, ത​വ​ള​ക്കു​ഴി, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര കി​ഴ​ക്കേ​ന​ട, വ​ട​ക്കേ​ന​ട, പാ​റ​ക്ക​ണ്ടം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന അ​പ​ക​ട​മേ​ഖ​ല. ചോ​ര വീ​ഴാ​തെ ഒ​രാ​ഴ്ച​പോ​ലും ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഏ​ത്​ സ​മ​യ​ത്തും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ഞ്ച്​ പ്ര​ധാ​ന പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളാ​ണ്​ ബൈ​പാ​സി​ലു​ള്ള​ത്.

    സം​ഗ​മ​സ്ഥ​ല​മാ​യ പ​ട്ടി​ത്താ​ന​ത്ത്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം. പോ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​റോ​ഡ് കാ​ണാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധം അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. തി​ര​ക്കു​ള്ള നാ​ൽ​ക്ക​വ​ല​യാ​ണ്​ ത​വ​ള​ക്കു​ഴി. വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്​ ക​ട​പ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ത​വ​ള​ക്കു​ഴി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന്​ കു​റു​കെ​യാ​ണ്​ ബൈ​പാ​സ്.

    ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പോ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ബൈ​പാ​സി​ലേ​ക്കു തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ്​ പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പോ​ക്ക​റ്റ്​ റോ​ഡു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പ​ട്ടി​ത്താ​നം മു​ത​ൽ പാ​റേ​ക​ണ്ടം​വ​രെ ബൈ​പാ​സി​ന് 1.80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ള​മാ​ണ്​ ദൂ​രം. 16 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. എ​റ​ണാ​കു​ളം, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ത്താ​നം ക​വ​ല. ഇ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നി​വ​ർ​ന്ന ബൈ​പാ​സി​ലൂ​ടെ പാ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ പ​ട്ടി​ത്താ​നം ക​വ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക. ബൈ​പാ​സി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​തു​വ​രെ​യും കു​റ​വി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ത​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​ബ​ന്ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച്​ അ​പ​ക​ടം

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: പ​ട്ടി​ത്താ​നം-​മ​ണ​ർ​കാ​ട് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ൽ കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം. കോ​ണി​ക്ക​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം രാ​ത്രി 11.15ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല. കോ​ണി​ക്ക​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം ബൈ​പാ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ ആ​കാ​ശ് പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ കാ​റി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് പേ​രൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ റാ​പി​ഡ് കാ​ർ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ന്നി​മാ​റി​യ അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ കാ​റി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടം​ചി​റ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കാ​റും ഇ​ടി​ച്ചു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി മേ​ൽ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

