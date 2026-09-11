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Madhyamam
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    മോ​ടി കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും വ​ണ്ടി​യി​ല്ല; ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്​ അ​വ​ഗ​ണ​ന ബാ​ക്കി

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    മോ​ടി കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും വ​ണ്ടി​യി​ല്ല; ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്​ അ​വ​ഗ​ണ​ന ബാ​ക്കി
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    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം നാ​ല​ര കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്​ അ​വ​ഗ​ണ​ന ബാ​ക്കി.

    വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ഴും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​നം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

    കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ സ്​​റ്റോ​പ്പ്​ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. വ​ഞ്ചി​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഒ​രു ട്രെ​യി​നും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​ക്ക് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    zഇ​തു​മൂ​ലം കി​ട​ങ്ങൂ​ർ, പാ​ലാ, തൊ​ടു​പു​ഴ, ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട്, കാ​ണ​ക്കാ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ട്ട​യം സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സ് കോ​ട്ട​യം വ​രെ നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് എം.​പി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലും റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ തി​ക​ഞ്ഞ അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​തി​രെ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് എം.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​മ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി. ​രാ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Ettumanoor station remains under construction
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