    വീണ്ടും സജീവമായി...
    Ettumanoor
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:19 PM IST

    വീണ്ടും സജീവമായി ലഹരിസംഘം

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ​യും ഗു​ണ്ടാ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ടി​യി​ല​മ​ർ​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, അ​തി​ര​മ്പു​ഴ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​ര​മ്പു​ഴ പ​ള്ളി​യു​ടെ മു​റ്റ​ത്ത്​ ല​ഹ​രി​സം​ഘം ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ച​താ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന സം​ഭ​വം. മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​ന്ത​ത​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം. അ​തി​മ്പു​ഴ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി​യു​ടെ മ​തി​ല്‍ക്കെ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞും ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ചും അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ട​യാ​നെ​ത്തി​യ പ​ള്ളി​യു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റു. ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് ത​ല​യി​ല്‍ കു​പ്പി കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​ടി​യേ​റ്റ് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട സം​ഘം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​റെ​നേ​രം മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി. ഇ​രു​ട്ട്​ വീ​ണാ​ൽ പ​ള്ളി​മൈ​താ​നം, ഐ.​ടി.​ഐ പ​രി​സ​രം, കോ​ട്ട​മു​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​തി​ര​മ്പു​ഴ ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ​യു​ടെ നീ​രാ​ളി​പ്പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ട​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ണ്ടു​വേ​ലി​പ്പ​ടി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഷാ​പ്പി​ലും റ​സ്​​റ്റോ​റ​ന്‍റി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷം നി​ര​ന്ത​ര സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണ്‍ ക​ട​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത്. ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്​ നാ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളും. സ്വൈ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രെ​യും ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​പ്പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി നാ​ട്​ ക​ട​ത്തു​ക​യും അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

