Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightEttumanoorchevron_rightനിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്;...
    Ettumanoor
    Posted On
    17 March 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    17 March 2026 12:07 PM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; റോഡ് ഷോയുമായി വി.എൻ വാസവൻ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​ന് അ​തി​ര​മ്പു​ഴ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഏറ്റുമാനൂർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ റോഡ് ഷോയുമായി ഏറ്റുമാനൂർ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർഥി വി.എൻ വാസവൻ സജീവമായി. പേരൂർ പള്ളിക്കൂടം കവലയിൽ നിന്നുമാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവംഗം സി.കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ തുറന്ന ജീപ്പിലാണ് സ്ഥാനാർഥി ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്. ചെങ്കൊടിയും വർണ ബലൂണുകളും ചിത്രമുള്ള പ്ലക്കാടുകളുമായി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ കവലകൾതോറും സ്വീകരണമൊരുക്കി. ജില്ല പഞ്ചായത്തംഗം ജിം അലക്സും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

    റോഡ് ഷോ കണ്ടൻചിറ കവല, പട്ടിത്താനം, ഏറ്റുമാനൂർ സെൻട്രൽ ജങ്ഷൻ, കാരിത്താസ്, മാന്നാനം, അതിരമ്പുഴ, പ്രാവട്ടം, പള്ളിത്താഴെ, വില്ലൂന്നി, കരിപ്പുത്തട്ട്, തൊണ്ണംകുഴി, പനമ്പാലം, കുടയംപടി, അയ്മനം, പരിപ്പ്, ഒളശ്ശ, ഏനാദി, ഇല്ലിക്കൽ, തിരുവാർപ്പ് വഴി കുമരകത്ത് സമാപിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫ് നേതാക്കളായ കെ.എൻ വേണുഗോപാൽ, എം.എസ് സാനു, ഇ.എസ് ബിജു, വി. ജയപ്രകാശ്, ബാബു ജോർജ്, കെ.ഐ കുഞ്ഞച്ചൻ, ജോസ് ഇടവഴിക്കൽ, രഘു ബാലരാമപുരം, കെ.ടി രമേശ്, ബിനു ബോസ്, രജീവ് നെല്ലിക്കുന്നേൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:candidateelection campaignvn vasavanKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Assembly elections VN Vasavan starts road show
    X