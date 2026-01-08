Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    8 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 8:34 AM IST

    വീടുകയറി ആക്രമണത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ പരാതി നൽകി

    ആക്രമണത്തിന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ സം​ഘമെന്ന് പരാതി
    വീടുകയറി ആക്രമണത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ പരാതി നൽകി
    ജി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് യു​വാ​വ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വ​ഷ​ണ​വും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പു​തു​വ​ർ​ഷ രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ജി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ് (23) ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ന​ശ്ശേ​രി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ട്ട​ത്ത്കാ​വ്-​മു​ല്ല​മൂ​ട് പ​ള്ളി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​ട​വ​ന​ശേ​രി​യി​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ മാ​താ​വും മ​ക​നും മാ​ത്രം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ പു​തു​വ​ർ​ഷ​രാ​ത്രി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി. പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ യു​വാ​വി​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ത്തി​യാ​ണ് ഒ​രു​സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്നി​നും നാ​ലി​നും ഇ​ട​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​താ​വി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്താ​ണ് യു​വാ​വ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത് എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഏ​താ​നും യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വി​ട്ട​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ സം​ഘം ആ​ണെ​ന്നും ജി​ജോ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ജ​ന​ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    News Summary - Youth commits suicide after being attacked by unknown: Complaint filed with Chief Minister
