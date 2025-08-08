Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 2:10 PM IST

    ഇരിപ്പിടമില്ല; ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വലഞ്ഞ്​​ യാത്രക്കാർ

    പ്ലാ​റ്റ്​ ഫോ​മി​ൽ കൂ​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യം അ​ട​ക്കം ഒ​ന്നും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല
    ഇരിപ്പിടമില്ല; ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വലഞ്ഞ്​​ യാത്രക്കാർ
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​രി​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ടെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ് ഉ​ള്ള​തും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദി​നം​പ്ര​തി എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യു​ക​യും ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ടം പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും അ​റ്റ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​ൻ വ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ക​ര്യ​വും കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ത​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ കം​പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റ്​ ഏ​ക​ദേ​ശം വ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ ക​സേ​ര​ക​ളോ സി​മ​ന്‍റ്​ ബെ​ഞ്ചു​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ആ​ർ.​സി.​സി, ശ്രീ​ചി​ത്ര, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ലം ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഭാ​ഗ​ത്തെ റൂ​ഫി​ങ്​ അ​ലൂ​മി​നി​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടാ​ണ് ട്രെ​യി​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​റ്റ ഫാ​ൻ പോ​ലും ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ലാ​റ്റ്​ ഫോ​മി​ൽ കൂ​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യം അ​ട​ക്കം ഒ​ന്നും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​തി​ട്ടും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ കം​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റു​ക​ൾ വ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​ണ്.

