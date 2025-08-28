Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 1:33 PM IST

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വികസനത്തിന് തുക അനുവദിച്ചു

    Sasthamcotta railway station
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ ത​ന്‍റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ് ഏ​ഴു​കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം ആ​യി​രു​ന്നു ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്​​ക​ര​ണം. അ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും വി​പു​ലീ​ക​ ര​ണ​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും.

    പു​തി​യ ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്ര​വും നി​ർ​മി​ക്കും. പ​ഴ​യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം, കോ​ച്ച് പൊ​സി​ഷ​ൻ ഡി​സ്പ്ലേ യൂ​നി​റ്റ്, കാ​റ്റ​റി​ങ്​ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള സം​വി​ധാ​നം, മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ ഫൂ​ട്ട് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ലി​ഫ്റ്റ്, ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ലൈ​റ്റും ഫാ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ക​ര​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ നി​ര​വ​ധി എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, മം​ഗ​ലാ​പു​രം-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ക്സ്പ്ര​സ്, മാ​വേ​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നീ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്ന എം.​പി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​യേ​യും റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​യും നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ടും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

