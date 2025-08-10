Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPathanapuramchevron_rightഓടികൊണ്ടിരുന്ന കാർ...
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 2:05 PM IST

    ഓടികൊണ്ടിരുന്ന കാർ കത്തിനശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓടികൊണ്ടിരുന്ന കാർ കത്തിനശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ള​മ്പ​ൽ കോ​ട്ട​വ​ട്ടം റോ​ഡി​ൽ കാർ കത്തിനശിച്ച നിലയിൽ

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ഓ​ടി​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ടാ​റ്റാ നാ​നോ കാ​ർ ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ പ​ത്തു മ​ണി​യോ​ടെ ഇ​ള​മ്പ​ൽ കോ​ട്ട​വ​ട്ടം റോ​ഡി​ൽ ചീ​വോ​ട് ആ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. പു​ന​ലൂ​ർ വെ​ഞ്ചേ​മ്പ് റീ​ന മ​ൻ​സി​ലി​ൽ റ​ജീ​ബി​ന്‍റെ കാ​റാ​ണ് ക​ത്തി​യ​ത്. ആ​വ​ണീ​ശ്വ​ര​ത്തു നി​ന്നും ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു. വെ​ള്ളം ചീ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​റി​ൽ നി​ന്നും തീ, ​റോ​ഡി​ലൊ​ഴു​കി​യ പെ​ട്രോ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam Newspathanapuramnano carRunningcaught firecar
    News Summary - The car that was running caught fire
    Similar News
    Next Story
    X