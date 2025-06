പൂയപ്പള്ളി ജങ്ഷനിലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് നോക്കുകുത്തി; നടപടിയില്ല

cancel camera_alt പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ ഓ​യൂ​ർ: ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര- ഓ​യൂ​ർ, കൊ​ല്ലം-​കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ റോ​ഡു​ക​ൾ സ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്ഷ​നാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യി 50 ഓ​ളം വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് 50 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ​ സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രാ​തി കേ​ൾ​ക്കു​ക​യോ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി. Show Full Article

The signal light at Pooyappally junction was tampered with; no action was taken.