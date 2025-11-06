Begin typing your search above and press return to search.
    Oyoor
    Posted On
    6 Nov 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:00 AM IST

    അയൽവാസിയുടെ വീടിന് തീവെച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    ഷ​ഹ​നാ​സ്

    ഓ​യൂ​ർ: മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​ടെ വീ​ട് തീ​വെ​ക്കു​ക​യും മാ​ര​കാ​യു​ധം കാ​ട്ടി വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ച്ഛ​നും മ​ക​നു​മെ​തി​രെ പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മ​ക​നെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. അ​ച്ഛ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ഇ​വ​ർ കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    വ​ട്ട​പ്പാ​റ ചെ​റു​വ​ട്ടി​ക്കോ​ണം കൊ​ടി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷ​ഹ​നാ​സി​നെ (24) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പൊ​ലീ​സു​മാ​യു​ള്ള ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ് വീ​ണ് ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ പി​താ​വ് യ​ഹി​യാ​ഖാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ളു​പ്പി​ന് മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ ചെ​റു​വ​ട്ടി​ക്കോ​ണം വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ജി​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള​യോ​ട്‌ ചേ​ർ​ന്ന വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​രി​യ​ക്കാ​ണ് തീ​യി​ട്ട​ത്. പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും എ​സ്. സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​ഷ്ണു രാ​ജും, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദും ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി.

    ഷ​ഹ​നാ​സി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​സ്. സി.​പി.​ഒ വി​ഷ്ണു​വി​നെ ത​ള്ളി താ​ഴെ​യി​ട്ട് ഷ​ഹ​നാ​സ് ഓ​ടി​പ്പോ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ, ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ പി​താ​വ് യ​ഹി​യാ​ഖാ​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും വെ​ട്ടു​ക​ത്തി എ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന് പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ അ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഷ​ഹ​നാ​സ് നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. മു​മ്പ് ഷാ​ജി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ർ അ​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഷാ​ജി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ വി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​കാം ഷാ​ജി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് തീ​വെ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​ന​മെ​ന്ന് പൂ​യ​പ്പ​ള്ളി എ​സ്. ഐ ​ര​ജ​നീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഷ​ഹ​നാ​സി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക് യ​ഹി​യാ​ഖാ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

