പഴങ്ങാലം മുക്ക്-കടയ്ക്കോട് റോഡ് നവീകരണം ഇഴയുന്നു; ടാർ ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് മാസങ്ങൾ

cancel camera_alt വെ​ളി​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​ങ്ങാ​ലം മു​ക്ക്-​ക​ട​യ്ക്കോ​ട് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഓ​യൂ​ർ: വെ​ളി​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​ങ്ങാ​ലം മു​ക്ക് ചെ​റു​ക​ര​ക്കോ​ണം-​ക​ട​യ്ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി റോ​ഡി​ലെ ടാ​റി​ങ്ങും മെ​റ്റ​ലും ഇ​ള​ക്കി​യി​ട്ടി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ഡ​ക് യോ​ജ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ര​ണ്ട​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 2.32 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ്​ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തു കാ​ര​ണം സ​മീ​പ​ത്തെ സ്​​കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വീ​ണു പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ടാ​റും മെ​റ്റ​ലും ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി​യും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം യാ​ത്ര ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി. മ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ റോ​ഡ് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ളി​ക്ക​ള​മാ​കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ളി​യി​ൽ പു​ത​യു​ന്ന​ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഏ​റെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

pazhayagaalam-Kadakkode road, upgrade drags on; It's been months since the tar was stirred