Madhyamam
    Ochira
    Ochira
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 12:13 PM IST

    വീട് എത്താൻ 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം; നാടിനെ നടുക്കി ദുരന്തം

    വീട് എത്താൻ 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം; നാടിനെ നടുക്കി ദുരന്തം
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ജീ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്രി​ൻ​സി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​റു​ത്തുമാ​റ്റു​ന്നു

    ഓ​ച്ചി​റ: പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മു​ഴ​ങ്ങി​യ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​ണ് വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ ഓ​ടി എ​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​​യി​ൽ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ന​ടു​ങ്ങി ആ ​നാ​ട്​ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​റും ബ​സും, ചു​റ്റും ര​ക്തം, കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഞെ​രി​ഞ്ഞ​മ​ർ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​റ്റ ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ. പ​രി​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ഠി​ന്യം തീ​ർ​ത്ത വേ​ദ​ന​യി​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ. ഓ​ടി എ​ത്തി​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട നി​ല​വി​ളി​യും പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​ന്ത​ത​യെ കീ​റി​മു​റി​ച്ചു. ​

    ച​വ​റ തേ​വ​ല​ക്ക​ര പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക്ക​ര പ്രി​ൻ​സ് വി​ല്ല​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സും കു​ടു​ബ​വും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ജീ​പ്പും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്സു​മാ​യി കൂ​ട്ടി ഇ​ടി​ച്ച്​​കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും വി​കൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ക​ർ​ന്ന ജീ​പ്പി​ലു​ള്ള​വ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​പേ​രെ​യും അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് ഉ​ട​ന​ടി എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ജീ​പ്പി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത പ്രി​ൻ​സി​ൻ്റെ ഭാ​ര്യ വി​ന്ധ്യ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​ന്ധ്യ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ജീ​പ്പി​ൻ്റെ എ​യ​ർ​ബാ​ഗ് വി​ന്ധ്യ​ക്ക് ര​ക്ഷാ​ക​വ​ചം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ ഐ​ശ്വ​ര്യ​യു​ടെ സ്ഥി​തി ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡ്രൈ​വ​ർ സീ​റ്റി​ലെ എ​യ​ർ​ബാ​ഗ് ത​ക​ർ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സ് ഞെ​രി​ഞ്ഞ​മ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പ്രി​ൻ​സി​നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച്​ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പ്രി​ൻ​സി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, റോ​ഡി​ൽ ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ക്തം ത​ളം​തീ​ർ​ത്തു​​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​ൽ നി​ന്നും ബ​ന്ധു​വി​നെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യി​ട്ട് തി​രി​കെ​​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ വീ​ടെ​ത്താ​ൻ 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്​ സാ​ക്ഷി​യാ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ദു​​ര്യോ​ഗം നാ​ടി​നെ​ത്ത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ദു​ര​ന്ത​വാ​ർ​ത്ത നാ​ടാ​കെ പ​ര​ന്ന​തോ​ടെ ജ​നം ഒ​ഴു​കി എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ കി​ര​ൺ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​സി.​പി അ​ഞ്ജ​ലി ഭാ​വ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​യി​ട്ട്​ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് 21 പേ​ർ​ക്ക്

    ഓ​ച്ചി​റ വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ കാ​ർ ജീ​പ്പും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​കെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്​ 21 പേ​ർ. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ അ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ ഭീ​ക​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി കൂ​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​ത്.​അ​പ്പോ​ഴും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി. ബ​സ്സി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത 19 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​രെ ഓ​ച്ചി​റ​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ചേ​ർ​ത്ത​ല​ക്ക് പോ​യ ബ​സ്സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പു​തി​യ​കാ​വ് വ​വ്വാ​ക്കാ​വ്,ച​ങ്ങ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്ന സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ക​യ​റി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സ്മി​ത (48), വാ​സു​ദേ​വ​ൻ (62), ര​ജ​നി (40), രാ​ജീ​വ് (57), ഷൈ​നി (36), ദീ​പ്തി ( 37 ), അ​ഭി​ന​യ് (13), സ​ലീ​ല (50), ച​ന്ദ്ര​ലേ​ഖ (39), റി​ഹാ​ന ( 42), സ​ജി (50), പ്ര​ദീ​ന (54), ര​ഹ​ന (28), മൊ​യ്തീ​ൻ ബാ​ബു (75), ശ്രീ​ദേ​വി അ​മ്മ (57), റ​ഷീ​ദ് (64), മാ​രി (38), അ​ന​സ്, ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി (24) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​വ​ർ. ഇ​തി​ൽ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ റി​ഹാ​ന​യെ വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

