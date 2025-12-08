ആവേശത്തോടെ കൊടിയിറക്കം

Begin typing your search above and press return to search.
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ച​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ മു​മ്പ് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​ലെ കൊ​ട്ടി​ക​ലാ​ശം

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ആ​വേ​ശ​വും പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​വാ​ഹി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ നീ​ണ്ട ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം.നാ​ലു മ​ണി​യോ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ച​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണ്‍ ജ​ന​സാ​ഗ​ര​മാ​യി മാ​റി. മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും വെ​വ്വേ​റെ അ​ണി നി​ര​ന്ന് ശ​ക്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പ്ര​ച​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    അ​ഞ്ച​ര​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും വി​ധം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജം​ങ്ഷ​നി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ത്തി വി​ട്ട​ത്. നി​ന്നു തി​രി​യാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൊ​ടി​ക​ളു​മേ​ന്തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ നി​ര​ന്ന​ത് ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​നി​ട​യാ​ക്കി. ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ എ​സ്. എ​ച്ച്. ഒ. ​ബി. അ​നീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും കൊ​ട്ടി​ക​ലാ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​നി​യു​ള്ള മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും നി​ശ​ബ്ദ പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​നു പു​തി​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ന​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മു​ന്ന​ണി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു ചേ​ര്‍ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ഇ​നി നി​ശ​ബ്ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു രാ​വും പ​ക​ലും. പ​ത്ത​നാ​പു​രം, പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ, പ​ട്ടാ​ഴി, ത​ല​വൂ​ർ,പ​ട്ടാ​ഴി വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ര​സ്യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം ന​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ടൗ​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ടൗ​ൺ നോ​ർ​ത്ത്, സൗ​ത്ത്, ക​ല്ലും​ക​ട​വ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ന് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ടൗ​ണി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രും ടൗ​ണി​ന്‍റെ നാ​ലു​ഭാ​ഗ​വും നി​റ​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങു​ന്നി​ട​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പു​ന​ലൂ​ർ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ റോ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തും മു​ഖാ​മു​ഖ​മാ​യി​നി​ന്ന് ആ​ഹ്ലാ​ദ നൃ​ത്തം ച​വി​ട്ടി കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം ആ​വേ​ശ​മാ​ക്കി.

    റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ട​ക്കി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ക്ക് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രെ​യും പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​ന​ലൂ​ർ: ഓ​രോ വോ​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ, ശ​ബ്ദ​മു​ഖ​രി​ത​വും ആ​വേ​ശ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഓ​രോ വോ​ട്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്ത് ഒ​രു​ക്ക​ലും വോ​ട്ട​ർ സ്ലി​പ് വി​ത​ര​ണ​വും മ​റ്റു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​കും. പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്‍റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ മു​ക്ക്മൂ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ ചു​റ്റി​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​വ​സാ​ന സ​മ​യ​ത്തോ​ട് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി​യാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടേ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​യോ​ടെ​യാ​യു​രു​ന്നു സ​മാ​പ​നം. പു​ന​ലൂ​ർ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​യും പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി. പ​ട്ട​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ടൗ​ണു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത് ശ​ബ്ദ​കോ​ലാ​മാ​യി. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പൊ​ലീ​സ് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    പു​ന​ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടി​ങ് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​ന​ലൂ​ർ ഗ​വ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സ്ട്രോ​ങ്ങ് റൂ​മി​ലാ​ണ്. നാ​ല് പൊ​ലീ​സും ഒ​രു ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ​യും കാ​വ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലെ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റും ഫ​സ്റ്റ് പോ​ളി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റും റി​സ​ർ​വ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ട​ക്കം ആ​കെ 144 പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

    കൂ​ടാ​തെ ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും ബൂ​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പു​ന​ലൂ​ർ ഗ​വ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ആ​റ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ തി​രി​കെ കൈ​പ്പ​റ്റും.

