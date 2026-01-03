Begin typing your search above and press return to search.
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:57 PM IST

    ഉയരപ്പാത; പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; കലക്ടർ സന്ദർശിച്ചു

    പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി സം​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ക്കും
    ഉയരപ്പാത; പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; കലക്ടർ സന്ദർശിച്ചു
    ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ക്കു​ള​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ട്ടി​യം: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​റി​യാ​തെ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യും.

    മൈ​ല​ക്കാ​ട്ട് ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ത​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​ർ.​ഇ വാ​ളി​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ പ​ല സ്ഥ​ല​ത്തും സ​ർ​​വി​സ്​ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ നി​ലം​പൊ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യ​ത്.

    മൈ​ല​ക്കാ​ട്ട് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ച​തു​പ്പ് നി​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ​റ​ക്കു​ള​ത്ത് ആ​ർ .ഇ ​വാ​ളി​ൽ വി​ള്ള​ലും ത​ള്ള​ലും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബ് ഇ​ള​കി​വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ണ്ണ് നി​റ​ച്ചു​ള്ള മേ​ൽ​പ്പാ​ല രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ജ​നം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​യ​ത്തി​ലും പ​റ​ക്കു​ള​ത്തും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ദേ​വീ​ദാ​സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത​രും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​റ​ക്കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത് രാ​ത്രി​കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ല​ക്ട​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​യ​ര നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​യ​ത്തി​ൽ, ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, പ​റ​ക്കു​ളം, കൊ​ട്ടി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ർ.​ഇ വാ​ളി​ന്റെ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യും സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​ത് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലും ഇ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണി​രു​ന്നു. മേ​വ​റ​ത്ത് ച​തു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തോ​ടി​നു മു​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ​റ​ക്കു​ള​ത്ത് പ​റ​ക്കു​ളം വ​യ​ലി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ​ത്ത് ചി​റ​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി പ്പോ​കു​ന്ന തോ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​റ​ച്ചു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യി​ൽ ആ​ദ്യം വി​ള്ള​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ​റ​ക്കു​ള​ത്താ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഏ​തോ മി​ശ്രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​വി​ടു​ത്തെ വി​ള്ള​ൽ അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 200 മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ടെ റോ​ഡ് വി​ണ്ടു​കീ​റി​യി​രു​ന്നു.

    മേ​വ​റം മു​ത​ൽ മൈ​ല​ക്കാ​ട് വ​രെ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​യ്യ​നാ​ട്, ആ​ദി​ച്ച​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​പ്പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​നി​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ സ​മ​ര​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, പ​റ​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല റി​ലേ നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​ര​വും കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് സം​യു​ക്ത സ​മ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​യാ​ഹ്ന ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. യാ​തൊ​രു പ​ഠ​ന​വും ന​ട​ത്താ​തെ കാ​യ​ലി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​പ്പു​ര​സ​മു​ള്ള മ​ണ്ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കു​ന്നു​ക​ളും മ​ല​ക​ളും ഇ​ടി​ച്ച് എ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​യ​രപ്പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ല​ക്ഷ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ അ​യ​ത്തി​ൽ ജങ്ഷനി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ​തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കുംവ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രാ​നാ​ണ് അ​യ​ത്തി​ൽ, ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, പ​റ​ക്കു​ളം, കൊ​ട്ടി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

