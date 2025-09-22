Begin typing your search above and press return to search.
    22 Sept 2025 9:27 AM IST
    22 Sept 2025 9:27 AM IST

    വൈപ്പിനിൽ വാഹനാപകടം തുടർക്കഥ

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ി
    Accident involving a scooter hit by a Taurus lorry near Chathangad Bazaar in Edavanakad
    എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് ചാ​ത്ത​ങ്ങാ​ട് ബ​സാ​റി​ന് സ​മീ​പം സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ൽ ടോ​റ​സ് ലോ​റി ഇ​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം

    വൈ​പ്പി​ൻ : സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ന​ടു​ങ്ങി നാ​ട്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​നാ​ണ് വൈ​പ്പി​നി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ടോ​റ​സ് ഇ​ടി​ച്ച്​ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നാ​യ യു​വാ​വ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ബൈ​ക്കി​ടി​ച്ച്​ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്രി​ക​നും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​വൈ​പ്പി​ലെ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ജെ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​ണ​ലു​മാ​യി വൈ​പ്പി​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​യ ടോ​റ​സി​ന്റെ മ​ര​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലാ​ണ്‌ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്‌. ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ലോ​റി​ക​ൾ​ക്കും ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​പോ​ലു​മി​ല്ല. പ​ല ലോ​റി​ക​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും ഇ​ല്ലെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കാ​തെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​​ ഇ​വി​ടെ ടോ​റ​സ​ട​ക്കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യാ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും, ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​മി​ത​വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ന്ന​ശേ​ഷം റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി​യി​ലും, ഉ​യ​ര​ത്തി​ലും വ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​വും, വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പ​വും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ട​റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    ബ​സു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ്‌ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സ​മ​ര​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്​​വ​രു​മെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. പ്രി​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

