Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKumblachevron_rightദേശീയപാതയിൽ മേൽപാതയുടെ...
    Kumbla
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:06 AM IST

    ദേശീയപാതയിൽ മേൽപാതയുടെ അടിഭാഗം ഇളകിവീണു

    text_fields
    bookmark_border
    രാത്രിയായതിനാൽ വൻ ദുരന്തമൊഴിവായി
    The collapsed section of the overpass
    cancel
    camera_alt

    മേ​ൽ​പാ​ത​യു​ടെ പൊ​ട്ടി​യി​ള​കി​വീ​ണ ഭാ​ഗം 

    Listen to this Article

    കു​മ്പ​ള: ഉ​പ്പ​ള ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മേ​ൽ​പാ​ത​യു​ടെ അ​ടി​ഭാ​ഗം പൊ​ട്ടി ഇ​ള​കി​വീ​ണു. രാ​ത്രി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പൊ​ട്ടി​വീ​ണ​ത്. വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി​യി​ള​കി വീ​ണ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    രാ​ത്രി​യാ​യ​തി​നാ​ലും ആ​ളു​ക​ളി​ലാ​ത്ത​തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വാ​യ​തും അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് 20 അ​ടി​വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മേ​ൽ​പാ​ത​യു​ള്ള​ത്. മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ള​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​സ​ര​ത്തെ ക​ട​ക്കാ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ത​ക​രാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National HighwayCollapsedflyover bridgehighway construction
    News Summary - The bottom of the flyover on the national highway collapsed
    Similar News
    Next Story
    X