Madhyamam
    Thalassery
    Thalassery
    Posted On
    16 Jan 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:37 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ: ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യേ​ക്കും

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ: ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യേ​ക്കും
    കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത്

    Listen to this Article

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ടി​യേ​രി കൊ​മ്മ​ൽ വ​യ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം കൊ​മ്മ​ൽ വ​യ​ൽ മൈ​ലാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്ന ഉ​പ്പേ​ട്ട പ്ര​ശാ​ന്ത് (49) അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യേ​ക്കും. പ്ര​ശാ​ന്ത് വ​ധ​ശ്ര​മ കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    ഡി​സം​ബ​ർ 17നാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി വ​ന്ന​ത്. പ്ര​ശാ​ന്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് 36 വ​ർ​ഷ​വും ആ​റു​മാ​സം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​നും 1,08,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ അ​സി. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു​മാ​സം തി​ക​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യാ​ത്ത പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യേ​ക്കും. പ്ര​ശാ​ന്ത് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യാ​ത്ത കാ​ര്യം ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​മീ​ഷ​നാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പ്ര​ശാ​ന്തിനെ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ൽ കൊ​മ്മ​ൽ​വ​യ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങും. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം കെ. ​ലി​ജേ​ഷാ​ണ് വാ​ർ​ഡി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റും സി.​പി.​എം ചെ​ള്ള​ത്ത് ഗും​ട്ടി ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കൊ​മ്മ​ൽ​വ​യ​ലി​ലെ ച​മ്പാ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ പി. ​രാ​ജേ​ഷി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് പ്ര​ശാ​ന്ത് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    TAGS:ThalasseryelectionDisqualified MembersBJP
    News Summary - Thalassery Nagar Sabha: BJP member Prashanth to be disqualified
