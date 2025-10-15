Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Oct 2025 8:50 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 8:50 AM IST

    തളിപ്പറമ്പ് തീപിടിത്തം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കിത്തുടങ്ങി

    ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​രു​മ്പ്, അ​ലൂ​മി​നി​യം അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പാ​ളി​ക​ളും ഇ​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യും
    തളിപ്പറമ്പ് തീപിടിത്തം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കിത്തുടങ്ങി
    തീപിടിത്തത്തിൽ നശിച്ച കടകളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ​തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കെ.​വി കോം​പ്ല​ക്സ് വ്യാ​പാ​ര സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശു​ചീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണം വൈ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ കൗ​ൺ​സി​ല​റും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൊ​വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ അ​ഗ്നി​പ​ട​ർ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഇ​രു​മ്പ്, അ​ലൂ​മി​നി​യം അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ഴാ​റാ​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച മ​റ്റ് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​പാ​രി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​എ​സ്. റി​യാ​സ്, വി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ടി. ​ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​യ 200ഓ​ളം പേ​ർ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 10പേ​ർ​ക്ക് ക​ത്തി​യ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​റി​വേ​റ്റു. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ന​ഴ്സു​മാ​ർ ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി.

