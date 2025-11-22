Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sreekandapuram
    Posted On
    22 Nov 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:21 PM IST

    സി.​പി.​എം കോ​ട്ട പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​ജി​ൽ മോ​ഹ​ന​ൻ

    വി​ജി​ൽ

    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി​ൽ മോ​ഹ​ന​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ട​ത് കോ​ട്ട​യി​ൽ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ എ​ള്ള​രി​ഞ്ഞി വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് വി​ജി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ജ​യം ല​ഭി​ച്ച വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 900 വോ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 764 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ട​തു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ച്ച വാ​ർ​ഡ് വി​ജി​ലി​നെ ഇ​റ​ക്കി പി​ടി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗ​മാ​യ എം.​സി. ഹ​രി​ദാ​സ​നെ​യാ​ണ് വി​ജി​ൽ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​വാ​ർ​ഡ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സി​ന്ധു മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ദ്യ​മേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ള്ള​രി​ഞ്ഞി വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ വി​ജി​ൽ മോ​ഹ​ന​നെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കാ​നാ​ണ് ധാ​ര​ണ.

    TAGS:Election Newselectionkannur
    News Summary - Vigil Mohanan is trying to take the CPM stronghold this time too
