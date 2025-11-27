Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Panur
    date_range 27 Nov 2025 12:27 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 12:27 PM IST

    കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നിൽ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ട്ടം

    കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നിൽ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ട്ടം
    ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ കു​ന്നോ​ത്ത്, സി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    പാ​നൂ​ർ: തൃ​പ്പ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, മൊ​കേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 15 വാ​ർ​ഡ്, കു​ന്നോ​ത്തുപ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 1000ൽ​പ​രം വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഉ​ഷ ര​യ​രോ​ത്ത് (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി) ആ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും സീ​റ്റ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യം.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ട​വ​ത്തൂ​രി​ലെ സി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നി​ത് ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്. എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ചാ​ക്യാ​ർ​ക്കു​ന്ന് ശാ​ഖ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പെ​രി​ങ്ങ​ളം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പെ​രി​ങ്ങ​ളം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ടി.​യു ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യം​ഗം എ​ന്നീ​ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ലെ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ കു​ന്നോ​ത്താ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. കേ​ര​ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജ​ന​ത ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​ന​താ​ദ​ൾ പെ​രി​ങ്ങ​ളം മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി അം​ഗ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​ണ്. യു​വ​മോ​ർ​ച്ച സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പൊ​യി​ലൂ​ർ ശ്രേ​യ​സി​ലെ അ​ർ​ജു​ൻ വ​സു​ദേ​വാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. സൗ​ത്ത് പാ​ട്യം യു.​പി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്.

