    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 3:04 PM IST

    വണ്ണപ്പുറത്തെ മോഷണം;​ വിലങ്ങിടാൻ പ്രത്യേക സംഘം

    ഒ​രു​മാ​സ​മാ​യി വ​ണ്ണ​പ്പു​റ​ത്തും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്​
    വണ്ണപ്പുറത്തെ മോഷണം;​ വിലങ്ങിടാൻ പ്രത്യേക സംഘം
    തൊ​ടു​പു​ഴ: വ​ണ്ണ​പ്പു​റ​ത്ത്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി.​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ടി​ക്ക​ടി മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​. ഈ​മാ​സം 12ന്​ ​പു​ല​ർ​ച്ച വ​ണ്ണ​പ്പു​റം അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൂ​ന്ന്​ യു​വാ​ക്ക​ളെ സം​ശ​യ​പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​മ്പി​വ​ടി, മു​ള​കു​പൊ​ടി, സ്ക്രൂ​ഡ്രൈ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വ​ർ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​താ​​ണെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ണ്ണ​പ്പു​റ​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക്​ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ളു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ലും താ​മ​സ​മു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​യ​റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശേ​ദ​വാ​സി​ക​ളും ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    ന​ട​ന്ന​ത്​ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ടൗ​ണി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​വും വ​ജ്ര​വും ക​വ​ർ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രം​ഭം. വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം. ദി​വ​സ​ങ്ങൾക്ക്​​ ശേ​ഷം വെ​ൺ​മ​റ്റ​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം കോ​ഴി​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ ജ​ന​ൽ പാ​ളി​യി​ലൂ​ടെ മോ​ഷ്ടാ​വ്​ അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മൂ​ന്ന്​ പ​വ​ന്‍റെ മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ച്​ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ കാ​ളി​യാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ ഫ്ല​ക്​​സ്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ക​രി​മ​ണ്ണൂ​രി​ലും സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു. ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ലു​സാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ടൗ​ണി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത്​ ക​ള്ള​​ത്താ​ക്കോ​ൽ വീ​ണു​കി​ട​ന്ന്​ കി​ട്ടി. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മോ​ഷ്ടാ​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ഭി​നന്ദ​ന ബോ​ർ​ഡി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യും മോ​ഷ​ണം

    ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ കാ​ളി​യാ​ർ ​പൊ​ലീ​സി​ന്​ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു​ള്ള ഫ്ല​ക്​​സ്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ന്ന്​ രാ​ത്രി ബോ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​യ​റി​യ​ത്. ഒ​രി​ട​ത്തെ കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി​യും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​മ്പ​ല​ത്തി​​​ലെ കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി​യു​ടെ പൂ​ട്ട്​ ത​ക​ർ​ത്ത്​ പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്നു. അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ്ഥ​ല​ത്ത്​ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടു​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​രു​ളി​യും ചെ​രു​വ​വു​മൊ​ക്കെ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ സം​ഭ​വം. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും കു​ട​ങ്ങ​ളു​മ​ട​കം മോ​ഷ​ണം പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു​മാ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മോ​ഷ​ണ​പ​ര​മ്പ​ര പൊ​ലീ​സി​നും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി. ​ഒ​രാ​ളാ​ണോ അ​തോ ഒ​രു​സം​ഘം മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ണ്ടോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​വും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ത്രി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കും -പൊ​ലീ​സ്​

    വ​ണ്ണ​പ്പു​റ​ത്ത്​ അ​ടി​ക്ക​ടി മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​കെ. സാ​ബു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ത്രി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള​ട​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ്​ സ​ബ്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ലു​പേ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​​ണ്ടെ​ന്നും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒരാൾകൂടി പിടിയിൽ

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: വ​ണ്ണ​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​യി​ൽ. നാ​ൽ​പ​തേ​ക്ക​ൾ തൈ​വി​ളാ​ക​ത്ത് അ​ശ്വി​നെ​യാ​ണ്​ (20) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ മു​മ്പും നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. 20 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ണ്ണ​പ്പു​റം ന​ൽ​പ​തേ​ക്ക​റി​ലെ ഇ​ട​ച്ചി​റ​യി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ന്റ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഇ​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

