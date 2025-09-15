എവിടെ, സായാഹ്ന ഒ.പി?

Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    15 Sept 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 1:48 PM IST

    പ​ല​യി​ട​ത്തും കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ​യും നി​ർ​ത്തി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്ന്​ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും ര​ണ്ടു​വീ​തം ന​ഴ്‌​സു​മാ​രും ഫാ​ര്‍മ​സി​സ്റ്റും ഉ​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​​ളെ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യും ബ്ലോ​ക്ക് പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ളെ ബ്ലോ​ക്ക് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​സ്തി​ക​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​സ്തി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ബ്ലോ​ക്ക് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി.

    ന​ല്ല​നി​ല​യി​ൽ കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന മു​ട്ടം, ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, ഉ​പ്പു​ത​റ, അ​റ​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റു​മ​ണി​വ​രെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി പോ​ലും തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വ​ഴി​യും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം വ​ഴി​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​റു​മ​ണി​വ​രെ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സേ​വ​നം കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല.

    സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ക തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഗു​ണം.

    കു​മ​ളി, ചി​ത്തി​ര​പു​രം (ബ്ലോ​ക്ക് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം), വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട്, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ​യു​ണ്ട്. സാ​ഹ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ആ​റു​വ​രെ കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി, രാ​ജ​കു​മാ​രി, ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി, രാ​ജാ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ട്ട​ക്കു​ഴ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യും അ​റ​ക്കു​ളം, പു​റ​പ്പു​ഴ, രാ​ജാ​ക്കാ​ട്, കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം, വ​ണ്ണ​പ്പു​റം, ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ, മു​ട്ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ​നാ​ല്​ വ​രെ​യും സാ​ഹ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ഉ​ണ്ട്.

    HealthOP TimeIdukki Newsfamily health centers
