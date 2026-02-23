Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    നി​ഷ ബെ​ന്നി​ക്ക്​ സ​മ്മി​ശ്ര ഫാം ​ക​ര്‍ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​രം

    187 പ​ശു​ക്ക​ളും 157 ആ​ടു​ക​ളും ഫാ​മി​ലു​ണ്ട്​
    നി​ഷ ബെ​ന്നി

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന നി​ഷ ബെ​ന്നി കാ​വ​നാ​ലി​ന് സം​സ്ഥാ​ന മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ 2024ലെ ​മി​ക​ച്ച സ​മ്മി​ശ്ര ഫാം ​ക​ര്‍ഷ​ക​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് നി​ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​വ​നാ​ല്‍ ഫാം ​ക്ഷീ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കാ​ര്‍ഷി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. എ​ച്ച്.​എ​ഫ്, ജേ​ഴ്‌​സി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദേ​ശ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഗി​ര്‍, പു​ങ്ക​നൂ​ര്‍, വെ​ച്ചൂ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ന​ത് ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ 187 പ​ശു​ക്ക​ളാ​ണ് ഫാ​മി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 157 ആ​ടു​ക​ളും മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം പ​ന്നി​ക​ളും നാ​ട​ന്‍ കോ​ഴി, താ​റാ​വ്, ഗ​ള്‍ഗം, വാ​ത്ത, ഗി​നി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം പ​ക്ഷി​ക​ളും കു​തി​ര​ക​ളും നി​ഷ​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഫാ​മി​ലു​ണ്ട്.

    ദി​വ​സേ​ന 1100 ലി​റ്റ​ര്‍ പാ​ല്‍ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ഷ, പാ​ലി​ന് പു​റ​മെ നെ​യ്യ്, പ​നീ​ര്‍, തൈ​ര്, വെ​ണ്ണ എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് മി​ല്‍ക്കി​ങ്ങ്​ മെ​ഷീ​ന്‍, ചാ​ഫ് ക​ട്ട​റു​ക​ള്‍, സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഫീ​ഡ് പ്ലാ​ന്റ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി അ​ധ്വാ​നം ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫാം ​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ചാ​ണ​കം ഉ​ണ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​വും നാ​ല് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഫാ​മി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ര്‍ഗാ​നി​ക് എ​ന്ന ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ ജൈ​വ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ക്കി വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച അ​ധി​ക​വ​രു​മാ​ന​വും ഇ​വ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. 25 പേ​ര്‍ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യി തൊ​ഴി​ലും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ത്ത​ന്‍കു​രി​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യും കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ട​റു​മാ​യ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് കാ​വ​നാ​ല്‍ ബെ​ന്നി​യാ​ണ് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് പു​റ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ 23.5 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി കൃ​ഷി​യാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തെ​ങ്ങ്, ജാ​തി, ക​മു​ക്, പ​ഴ​വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. 2010ലാ​ണ് നി​ഷ ഫാം ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നു മു​മ്പും നി​ഷ​യെ തേ​ടി ഒ​ട്ടേ​റെ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ല്‍ ​ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ക്ഷീ​ര സ​ഹ​കാ​രി അ​വാ​ര്‍ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. 2016മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച ക്ഷീ​ര ക​ര്‍ഷ​ക​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 2023ല്‍ ​സം​സ്ഥാ​ന ക്ഷേ​മ നി​ധി ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ അ​വാ​ര്‍ഡും ല​ഭി​ച്ചു. മ​ക​ന്‍ ആ​ല്‍ബി​യും അ​നീ​റ്റ​യും അ​ലീ​ന​യും ഫാം ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം 25ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ നി​ഷ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    TAGS:newsfarmaward
    News Summary - Nisha Benny receives Mixed Farm Farmer Award
