Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_right‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 2:31 PM IST

    ‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി മഞ്ജുവിന്റെ സ്വപ്നയാത്ര’
    cancel
    camera_alt

    മ​ഞ്ജു​വും ഭ​ർ​ത്താ​വ് മാ​ത്യു​വും മ​ഞ്ജൂ​സ് ഫാ​മി​ൽ കൃ​ഷി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: കൃ​ഷി​യു​ടെ ബാ​ല​പാ​ഠം​പോ​ലും അ​റി​യാ​ത്ത വീ​ട്ട​മ്മ ഇ​ന്ന്​ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡ് ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ ഈ ​വ​നി​ത പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ​തോ​വാ​ള അ​ഞ്ചു​മു​ക്ക് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മ​ഞ്ജു മാ​ത്യു​വാ​ണ്.അ​ഞ്ചു​മു​ക്ക് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ഞ്ജൂ​സ് ഫാം, ​മ​ഞ്ജൂ​സ് ഫു​ഡ്‌​സ് എ​ന്നീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നെ​ല്ലി​ക്ക അ​ച്ചാ​ര്‍, കാ​ര​റ്റ്, ബീ​റ്റ്‌​റൂ​ട്ട്, കാ​ന്താ​രി, ചാ​മ്പ​ങ്ങ, ഇ​ടി​ച്ച​ക്ക, മാ​ങ്ങ, നാ​ര​ങ്ങ, ഇ​ഞ്ചി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി 15ല​ധി​കം അ​ച്ചാ​റു​ക​ള്‍, റെ​ഡി ടു ​ഈ​റ്റ് ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​റി, ച​ക്ക ഉ​ണ​ക്കി​യ​ത്, പാ​വ​ക്ക ഉ​ണ​ക്കി​യ​ത്, ച​ക്ക​പ്പൊ​ടി, ച​ക്ക​ക്കു​രു​പ്പൊ​ടി, കാ​ന്താ​രി​പ്പൊ​ടി, നെ​ല്ലി​ക്ക, മാ​ങ്ങ, പൈ​നാ​പ്പി​ള്‍, കാ​ര​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ്പി​ലി​ട്ട​ത്, തേ​ന്‍, കൂ​ണ്‍, ജാം, ​സ്‌​ക്വാ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത രു​ചി​ക​ളി​ലു​ള്ള മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ഞ്ജൂ​സ് ഫു​ഡ്സി​ലൂ​ടെ മ​ഞ്ജു വി​പ​ണി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​വാ​ഹ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് മു​ഴു​വ​ന്‍സ​മ​യ ക​ര്‍ഷ​ക​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും. 2013ലാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് കാ​ര്‍ഷി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ന​ഴ്സ​റി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ​ക​ളി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഴ്സ​റി​യി​ല്‍ ഇ​ന്ന് നാ​ട​ന്‍-​വി​ദേ​ശ ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ തൈ​ക​ള്‍, വി​വി​ധ​യി​നം പൂ​ച്ചെ​ടി​ക​ള്‍, അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 100ല​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​ഞ്ജൂ​സ് ഫാ​മി​ല്‍ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    ഒ​ച്ച്​ ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​ച്ച് ന​ശീ​ക​ര​ണ ജൈ​വ നാ​ശി​നി​യും മ​ഞ്ജു വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് കേ​ര​ള കാ​ര്‍ഷി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്രാ​ന്റി​നും അ​ര്‍ഹ​യാ​ക്കി. 2015-16ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ യു​വ ക​ര്‍ഷ​ക വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​വാ​ര്‍ഡ്, 2018-19ലെ ​ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു​മു​റം പ​ച്ച​ക്ക​റി​യി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം, 2023ല്‍ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക അ​വാ​ര്‍ഡ്, കേ​ര​ള കാ​ര്‍ഷി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഗ്രാ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ഞ്ജു​വി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭ​ര്‍ത്താ​വ് മാ​ത്യു​വും മ​ക്ക​ളും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foodsbranddream journeyfarmsthodupuzha newsawardyoung farmerhousewife
    News Summary - Manju's dream journey on the wings of her dreams
    Similar News
    Next Story
    X