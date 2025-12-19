Begin typing your search above and press return to search.
    19 Dec 2025 1:54 PM IST
    19 Dec 2025 1:54 PM IST

    നൂൽപാലത്തിൽ തദ്ദേശപ്പോര് കടന്നവർ നിരവധി

    • 64 പേ​രാ​ണ് 10 വോ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്​
    • ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച​ത് അ​ഞ്ച് പേ​രെ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ നൂ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ക​ട​ന്ന​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി വി​ജ​യി​ച്ച് ക​യ​റി​യ​വ​രാ​ണി​വ​ർ. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 64 പേ​രാ​ണ് 10 വോ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യം കൊ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ സ​മാ​സ​മം വോ​ട്ട് നേ​ടി‍യ​വ​രും ഒ​രു​വോ​ട്ട് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വോ​ട്ട് വ​രെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ച​ങ്കി​ടി​പ്പ് കൂ​ട്ടി ത​ദ്ദേ​ശ പോ​രി​ൽ വി​ജ​യം കൊ​യ്ത​വ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ത്രി​ല്ല​റി​ൽ ക​ര പ​റ്റി അ​ഞ്ച് പേ​ർ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച് അ​ഞ്ച് പേ​രാ​ണ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ​ത്. തു​ല്യ​വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചോ​റ്റു​പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​സ്. ശ​ര​ണ്യ​യാ​ണ് ഒ​രു ഭാ​ഗ്യ​വ​തി.

    ഇ​വി​ടെ ഇ​വ​ർ​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ൻ​സ​ൽ​ന ബീ​വി​ക്കും 380 വോ​ട്ട്​ വീ​തം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ്മി​ത ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ 376 വോ​ട്ടും നേ​ടി. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തെ​ക്കെ ഇ​ട​ലി​പ്പാ​റ​ക്കു​ടി വാ​ർ​ഡി​ലെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യാ​ണ് ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. ഇ​വ​ർ​ക്കും എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പ​രി​മ​ള​ദേ​വി​ക്കും 35 വോ​ട്ട്​ വീ​തം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്.

    ഏ​ല​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​ല​പ്പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഒ.​എ​സ്. ഉ​മ​ർ​ഫാ​റൂ​ഖി​നും ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​യാ​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​ഇ സ​ലീ​മി​നും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും 346 വോ​ട്ട്​ വീ​ത​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സൗ​ത്ത് ക​ത്തി​പ്പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി.​എ​സ്. നി​ഷ​ക്കും തു​ണ​യാ​യ​ത് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷി​ജി ബി​ജു​വി​നൊ​പ്പം 422 വോ​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ നേ​ടി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൂ​വ​ക്ക​ണ്ടം വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ.​കെ സ​തി​മോ​ളും വി​ജ​യി​ച്ച​ത് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ അ​ജി​ത കു​മാ​രി​ക്കൊ​പ്പം 222 വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​റു​ക്കി​ട്ട് വി​ജ​യി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടി​ൽ ക​ട​മ്പ ക​ട​ന്ന​വ​രേ​റെ

    ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്‍റെ വി​ല​യെ​ത്ര​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ക ത​ദ്ദേ​ശ പോ​രി​ൽ ഒ​റ്റ വോ​ട്ടി​ന് ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കും. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന് ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ട്. ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തേ​ക്കി​ൻ കാ​നം വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശാ​ലു​മോ​ൾ സാ​ബു​വാ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗ്യ​വ​തി. ഇ​വ​ർ 328 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഷാ​ന്‍റി ബേ​ബി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് 327 വോ​ട്ടാ​ണ്. വ​ണ്ട​ന്മേ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൈ​ലാ​ടും പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷൈ​ലാ​മ്മ ജ​യി​ച്ച​തും ഒ​റ്റ വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​വ​ർ 409 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ സ​ണ്ണി 408 വോ​ട്ട് നേ​ടി. പീ​രു​മേ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ര​ടി​ക്കു​ഴി വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ധ​ന​ല​ക്ഷ്മ​യു​ടെ വി​ജ​യം ര​ണ്ട് വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​വ​ർ 324ഉം ​എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ വി​ജി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ 322 വോ​ട്ടും നേ​ടി. വാ​ത്തി​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​തി​നാ​റാം ക​ണ്ടം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി റം​ല അ​സീ​സി​നെ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ച​ത് ര​ണ്ട് വോ​ട്ടാ​ണ്. റം​ല 312ഉം ​എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഷ​ക്കീ​ല ബ​ഷീ​ർ 310 വോ​ട്ടും നേ​ടി. ഏ​ല​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ളു​പ്പു​ണി വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ര​ണ്ട് വോ​ട്ടാ​ണ്.


    വി​ധി​നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത് അ​ഞ്ചി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി​ക്കു​ടി വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി​ജി​യു​ടെ വി​ജ​യം മൂ​ന്ന്​ വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​വ​ർ 24 വോ​ട്ടും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പൂ​മാ​രി 21 വോ​ട്ടും നേ​ടി. മ​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​വ​ഹ​ർ വാ​ർ​ഡി​ലെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി റീ​ന ര​മേ​ഷ് ജ‍യി​ച്ച​തും മൂ​ന്ന്​ വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​വ​ർ 247 വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശ​ര​ണ്യ 244 വോ​ട്ടാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. രാ​ജ​കു​മാ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ള​പ്പു​ര​ച്ചാ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വി.​വി. ജോ​ഷി​യു​ടെ ജ​യ​വും മൂ​ന്ന് വോ​ട്ടി​നാ​ണ്.

    ജോ​ഷി 475 വോ​ട്ടും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പീ​റ്റ​ർ 472 വോ​ട്ടും നേ​ടി. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​ഷ്പ​ക​ണ്ടം വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യ​വും ഇ​തേ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി.​ജെ. ജോ​മോ​ൻ 415 വോ​ട്ടും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി.​കെ. ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ 412 വോ​ട്ടും നേ​ടി. വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ങ്ക​ലാ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശാ​ന്തി 585 വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​തി​രാ​ളി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ മ​ഞ്ജു 582 വോ​ട്ടും നേ​ടി. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ചെ​മ്പ​ക​ക്കു​ഴി വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വി​ജ​യം നാ​ല് വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 269 വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി 265 വോ​ട്ടും നേ​ടി. രാ​ജാ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ടി​വാ​രം വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജോ​ഷി​യു​ടെ വി​ജ​യ​വും നാ​ല് വോ​ട്ടി​നാ​ണ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹം 297 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ എ.​ഡി. സ​ന്തോ​ഷ് 293 വോ​ട്ടും നേ​ടി.

