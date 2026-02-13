Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightNedumkandamchevron_rightകാ​യി​ക...
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:52 PM IST

    കാ​യി​ക സ്‌​കൂ​ളി​നു​ള്ള ജി​ല്ല​ത​ല പു​ര​സ്കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​യി​ക സ്‌​കൂ​ളി​നു​ള്ള ജി​ല്ല​ത​ല പു​ര​സ്കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന്

    ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: റ​വ​ന്യു ജി​ല്ല സ്‌​കൂ​ള്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗെ​യിം​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ എ​വ​ര്‍റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ര്‍ഹ​രാ​യി.

    സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ള്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​യ​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഡോ. ​സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​സി പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ അ​ഞ്ചു, പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​രേ​ഖ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ധ​നേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പി​ക ഹി​മ യോ​ഗേ​ഷ്, അ​ധ്യാ​പ​ക, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ.​ഇ.​ഒ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്‍, സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക അ​വാ​ര്‍ഡ് ജേ​താ​വ് ദേ​വ​സ്യ, ആ​ര്‍.​ഡി.​എ​സ്.​ജി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന ഐ.​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഷി​ജു കെ. ​ദാ​സാ​ണ് അ​വാ​ര്‍ഡ് സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sports Schoolaward
    News Summary - District Head Award for Sports School
    Similar News
    Next Story
    X